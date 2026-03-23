12:57 23.03.2026 (обновлено: 13:01 23.03.2026)
Психолог рассказала, испытывают ли мошенники стыд и чувство вины
Мошенники, обманывающие пенсионеров, не испытывают вины и стыда из-за социопатии, сильной психологической защиты и отчуждения, рассказала доцент кафедры... РИА Новости, 23.03.2026
Психолог рассказала, испытывают ли мошенники стыд и чувство вины

Психолог Шпагина: мошенники не испытывают стыд и чувство вины

Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Мошенники, обманывающие пенсионеров, не испытывают вины и стыда из-за социопатии, сильной психологической защиты и отчуждения, рассказала доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина.
"На одном полюсе находятся те, кого действительно можно отнести к людям с диагнозом "социопатия" или, говоря клиническим языком, с диссоциальным расстройством личности. Для таких людей характерно полное отсутствие эмпатии, неспособность испытывать вину или стыд за свои поступки. Другой человек для них — не живое существо с чувствами, а функция, объект, инструмент для достижения цели", - сказала она в беседе с "Газетой.Ru".
Мошенники начали атаковать пенсионеров от имени Пенсионного фонда
По словам специалиста, мошенники понимают, что пенсионер останется без денег, но это не вызывает у них никакого эмоционального отклика. Однако, по мнению психолога, ошибочно считать, что все мошенники - социопаты, многие из них использует психологические защиты, главная из которых — дегуманизация жертвы и рационализация.
"В их картине мира жертва перестает быть человеком. Она становится "лохом", который "сам дурак", "сам захотел легких денег", "сам поверил". Это позволяет снять с себя ответственность: я не обманываю людей, я просто помогаю глупцам расстаться с деньгами. Если жертва сама повелась, значит, она заслужила. Эта защита работает безотказно, позволяя сохранять самооценку и не чувствовать себя чудовищем", — рассказала Шпагина.
Третьей причиной является феномен "морального отчуждения", поскольку мошенники часто работают в группах, где действует круговая порука и распределенная ответственность.
"Я просто делаю свою работу — рассылаю письма. Я же не отбираю деньги лично, это делают другие". Дистанция между действием и последствием увеличивается: ты не видишь глаз жертвы, ты не слышишь ее голоса, ты просто выполняешь скрипт. Это позволяет оставаться в комфортной зоне, где твои действия кажутся абстрактными и не связанными с чужой болью", — заключила специалист.
Мошенники стали обманывать россиян в депрессии
