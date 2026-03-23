Стармер заявил, что Трамп пытается оказать на него давление

ЛОНДОН, 23 мар - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что понимает, что американский лидер Дональд Трамп своими резкими высказываниями пытается оказать на него давление.
В воскресенье Трамп опубликовал в соцсети Truth Social ролик с пародией на британского премьера Кира Стармера, которого он в последние недели и месяцы неустанно критикует.
"Многое из того, что он говорит или делает, несомненно, направлено на то, чтобы оказать на меня давление. В этом у меня нет сомнений. Я прекрасно понимаю, что происходит, но я не собираюсь колебаться", - сказал Стармер, отвечая на вопросы парламентского комитета.
Он подчеркнул, что намерен сосредоточиться только на том, "что отвечает национальным интересам Великобритании".
Президент США Дональд Трамп ранее заявлял о своем разочаровании Стармером из-за его отказа помогать в конфликте с Ираном. Американский лидер сравнил нынешнего британского премьера с Уинстоном Черчиллем, назвав того великим, но с сожалением отметив, что Стармер - это не Черчилль.
