Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:36 23.03.2026
https://ria.ru/20260323/ssha-2082506188.html
В США средняя цена на бензин достигла максимума за три с половиной года
Средняя цена бензина в США выросла до максимума за три с половиной года, выяснило РИА Новости на основе данных аналитиков. РИА Новости, 23.03.2026
в мире
сша
иран
израиль
дональд трамп
джо байден
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808344572_0:162:3066:1887_1920x0_80_0_0_9a0c4976468ad895d3ca568ad4efc40e.jpg
https://ria.ru/20260318/ssha-2081343850.html
сша
иран
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808344572_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_e8acc4f9c2ee65f15b77060c24966a2c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Машина на автозаправочной станции
Машина на автозаправочной станции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 23 мар - РИА Новости. Средняя цена бензина в США выросла до максимума за три с половиной года, выяснило РИА Новости на основе данных аналитиков.
Летом 2022 года цена на бензин в США установила антирекорд, превысив 5 долларов. Республиканец Дональд Трамп неоднократно обращал на это внимание в ходе свое предвыборной кампании, критикуя тогдашнего президента Джо Байдена. К концу лета стоимость топлива снизилась и в сентябре, октябре держалась на уровне 3,8-3,9 доллара. Следующий пик пришелся на сентябрь 2023 года, когда по данным аналитиков из независимой организации Energy Information Administration, американцы снова вынуждены были платить за бензин более 3,9 доллара.
По данным американской автомобильной ассоциации, на данный момент средняя цена на бензин выросла до 3,956 доллара - более чем на треть за месяц. Такой высокой стоимость бензина не была с осени 2022 года. Перевалить психологическую отметку в 4 доллара цена на топливо может уже во вторник.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
В миреСШАИранИзраильДональд ТрампДжо БайденВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала