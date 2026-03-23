В США средняя цена на бензин достигла максимума за три с половиной года

ВАШИНГТОН, 23 мар - РИА Новости. Средняя цена бензина в США выросла до максимума за три с половиной года, выяснило РИА Новости на основе данных аналитиков.

По данным американской автомобильной ассоциации, на данный момент средняя цена на бензин выросла до 3,956 доллара - более чем на треть за месяц. Такой высокой стоимость бензина не была с осени 2022 года. Перевалить психологическую отметку в 4 доллара цена на топливо может уже во вторник.