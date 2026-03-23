Bloomberg узнал, почему США отложили удары по Ирану - РИА Новости, 23.03.2026
20:37 23.03.2026
Bloomberg узнал, почему США отложили удары по Ирану
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 мар - РИА Новости. Соединенные Штаты приняли решение отсрочить удары по энергетической инфраструктуре Ирана после того, как союзники Вашингтона предупредили его о разрушительных последствиях такого развития событий, сообщает Блумберг со ссылкой на осведомленных людей.
Ранее президент Дональд Трамп заявил, что США и Иран за последние два дня провели очень позитивные и продуктивные переговоры. Он отметил, что поручил Пентагону отложить нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней. Он также отметил, что переговоры продолжатся по телефону позднее в понедельник.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.03.2026
Американцы наконец готовы быстро захватить Иран. Иран согласен и очень ждет
22 марта, 08:00
По информации агентства, Вашингтон принял решение отложить удары ради переговоров после того, как некоторые союзники, в том числе из стран Персидского залива, заявили ему, что конфликт с Ираном перерастает в катастрофу.
«
"Партнеры в регионе сообщили США, что необратимый ущерб, нанесенный иранской инфраструктуре, почти неизбежно приведет к краху государства после окончания конфликта", - пишет агентство со ссылкой на людей, знакомых с содержанием частных разговоров.
При этом ранее в понедельник официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил о том, что Тегеран не вел с Вашингтоном переговоры, но получил от посредников послания США по поводу желания провести переговоры об окончании конфликта. По его словам, в течение последних нескольких дней поступили послания от ряда дружественных стран по поводу требований США о переговорах, направленных на окончание конфликта, на которые был дан ответ. Он содержал предостережения относительно тяжелых последствий любого рода атак на критическую иранскую инфраструктуру, а также готовность вооруженных сил Ирана решительно реагировать на такого рода действия.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
Маньяк возле Трампа. Вычислен поджигатель войны с Ираном
19 марта, 08:00
 
