США планируют выяснить, кто управляет Ираном, заявил Райт - РИА Новости, 23.03.2026
20:01 23.03.2026 (обновлено: 20:04 23.03.2026)
США планируют выяснить, кто управляет Ираном, заявил Райт
США планируют выяснить, кто управляет Ираном, заявил Райт - РИА Новости, 23.03.2026
США планируют выяснить, кто управляет Ираном, заявил Райт
Глава американского минэнерго Крис Райт заявил, что США во время переговоров с Тегераном планируют выяснить, кто именно является лидером Ирана на фоне... РИА Новости, 23.03.2026
2026-03-23T20:01:00+03:00
2026-03-23T20:04:00+03:00
в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, моджтаба хаменеи, али хаменеи, министерство обороны сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Дональд Трамп, Моджтаба Хаменеи, Али Хаменеи, Министерство обороны США, Военная операция США и Израиля против Ирана
США планируют выяснить, кто управляет Ираном, заявил Райт

Райт: Вашингтон выяснит в ходе мирных переговоров, кто управляет Ираном

ВАШИНГТОН, 23 мар – РИА Новости. Глава американского минэнерго Крис Райт заявил, что США во время переговоров с Тегераном планируют выяснить, кто именно является лидером Ирана на фоне продолжающейся эскалации.
"Мы разберемся, кто там (в Иране – ред.) за главных и какими властными полномочиями они обладают", - сказал Райт в эфире телеканала CNBC.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не ведет переговоры с верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи, не раскрыв при этом, с кем именно проходили контакты в воскресенье.
Также Трамп заявил, что США и Иран за последние два дня провели очень позитивные и продуктивные переговоры. Он отметил, что поручил Пентагону отложить нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней.
При этом ранее в понедельник официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил о том, что Тегеран не вел с Вашингтоном переговоры, но получил от посредников послания США по поводу желания провести переговоры об окончании войны. По его словам, в течение последних нескольких дней поступили послания от ряда дружественных стран по поводу требований США о переговорах, направленных на окончание войны, на которые был дан ответ. Он содержал предостережения относительно тяжелых последствий любого рода атак на критическую иранскую инфраструктуру, а также готовность вооруженных сил Ирана решительно реагировать на такого рода действия.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным иранских властей, уже более 1,3 тысячи человек.
В миреИранСШАТегеран (город)Дональд ТрампМоджтаба ХаменеиАли ХаменеиМинистерство обороны СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
