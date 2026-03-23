США ведут переговоры со спикером парламента Ирана, считают в Израиле

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 мар - РИА Новости. Источники в Израиле полагают, что США ведут переговоры со спикером парламента Ирана Мохаммадом-Багер Галибафом, сообщила в понедельник гостелерадиокомпания Kan.
«
"В Израиле считают спикера иранского парламента Можаммада-Багер Галибафа человеком, с которым Соединенные Штаты ведут переговоры", - сообщила новостная служба Kan.
Источник издания Jerusalem Post также указал на спикера парламента Ирана, как на человека, контактирующего с американской стороной.
Другой правительственный источник Kan при этом отметил, что сегодняшние заявления президента США Дональда Трампа о переговорах с Ираном были неожиданными для Израиля.
«
"Пока рано говорить о том, собирается ли Трамп закончить войну", - приводит гостелерадиокомпания заявление источника.
Ранее Трамп заявил, что США и Иран за последние два дня провели очень позитивные и продуктивные переговоры. Он отметил, что поручил Пентагону отложить нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней. При этом в ответ на заявление иранское агентство Fars передавало, что Иран не контактировал с США ни напрямую, ни через посредников.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.