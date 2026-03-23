Израиль, вероятно, приостановит обстрелы иранских энергообъектов, пишут СМИ

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. США держали Израиль в курсе переговоров с Ираном, израильская сторона, вероятно, также приостановит обстрелы иранских энергообъектов, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник.
«
"Вашингтон держал Израиль в курсе переговоров с Тегераном... Израиль, вероятно, последует примеру Вашингтона и приостановит любые обстрелы иранских электростанций и энергетической инфраструктуры", - говорится в публикации.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США и Иран за последние два дня провели очень позитивные и продуктивные переговоры. Он отметил, что поручил Пентагону отложить нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней. При этом 22 марта он обещал нанести удары в течение 48 часов, если Иран не откроет Ормузский пролив. При этом в ответ на заявление агентство Fars передавало, что Иран не контактировал с США ни напрямую, ни через посредников.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным иранских властей, уже более 1,3 тысячи человек.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.