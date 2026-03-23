СМИ: США и Израиль рассматривают борьбу за Ормузский пролив как развязку - РИА Новости, 23.03.2026
12:59 23.03.2026
СМИ: США и Израиль рассматривают борьбу за Ормузский пролив как развязку
В мире, США, Иран, Ормузский пролив, Дональд Трамп, Министерство обороны США, Военная операция США и Израиля против Ирана
ВАШИНГТОН, 23 мар - РИА Новости. США и Израиль все больше рассматривают борьбу за контроль над Ормузским проливом и ключевыми энергетическими объектами как возможную развязку военного конфликта с Ираном, пишет Washington Post со ссылкой на неназванных американских и израильских чиновников в сфере безопасности.
По данным газеты, открытие пролива, через который идет значительная часть мировых поставок энергоресурсов, стало, возможно, главной целью конфликта на фоне растущих сомнений в достижимости первоначально обсуждавшихся задач, включая смену власти в Тегеране и окончательное лишение Ирана возможности создать ядерное оружие, разработку которого последний отрицает.
Иранские военные катера в Персидском заливе - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
Иран пригрозил заминировать Персидский залив
Вчера, 10:57
Как отмечает издание, восстановление судоходства через пролив может позволить президенту США Дональду Трампу свернуть конфликт, объявив о победе, ослабить нарастающий мировой энергетический кризис и лишить Иран одного из ключевых рычагов сдерживания на случай будущих ударов.
Газета пишет, что на Ближний Восток направляется дополнительный американский контингент численностью 4,5 тысячи моряков и морских пехотинцев, включая батальонную десантную группу с вертолетами, истребителями F-35 и бронетехникой. По словам одного из израильских чиновников, это может быть связано с подготовкой сценария по захвату острова Харк — главного узла иранского нефтяного экспорта.
При этом, как подчеркивает издание, операция по восстановлению безопасного судоходства через Ормузский пролив может занять недели, поставить под удар американские силы и потребовать длительного отвлечения военных и разведывательных ресурсов США. Даже после ударов по иранским позициям вдоль пролива движение танкеров, как отмечает газета, остается почти парализованным.
Washington Post также обращает внимание на рост критики внутри США. Часть республиканцев выражает обеспокоенность отсутствием ясной цели войны, возможным расширением боевых действий и запросом Пентагона на более чем 200 миллиардов долларов для их финансирования. Вместе с тем другие союзники Трампа призывают его продолжать давление на Иран, включая возможное установление контроля над островом Харк.
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
Шесть стран заявили о готовности обеспечить транзит через Ормузский пролив
19 марта, 16:51
 
