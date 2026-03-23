США хотят инвестировать в "Северные потоки", заявил экс-советник Трампа

ВАШИНГТОН, 23 мар - РИА Новости. Соединенные Штаты проявляют интерес к возможным инвестициям в проекты газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2", заявил РИА Новости бывший советник президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос.
"Трубопроводы "Северный поток" и "Северный поток 2", я думаю, являются крайне важными и очень интересными проектами для потенциальных инвестиций США", - сказал Пападопулос.
По его мнению, после снятия санкций российско-американское сотрудничество может начать восстанавливаться, в том числе в энергетической сфере.
Экспортный газопровод из через Балтику "Северный поток" мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год был запущен в 2012 году и 10 лет бесперебойно снабжал российским газом европейских потребителей, минуя транзитные страны. "Северный поток 2" был призван вдвое расширить экспорт, его строительство было завершено в сентябре 2021 года, но в эксплуатацию он так и не был введен. А через год - в сентябре 2022 года - в результате взрывов были разрушены одна из ниток "Северного потока 2" и обе нитки параллельного "Северного потока".
Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.