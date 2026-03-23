США хотят инвестировать в "Северные потоки", заявил экс-советник Трампа

ВАШИНГТОН, 23 мар - РИА Новости. Соединенные Штаты проявляют интерес к возможным инвестициям в проекты газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2", заявил РИА Новости бывший советник президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос.

По его мнению, после снятия санкций российско-американское сотрудничество может начать восстанавливаться, в том числе в энергетической сфере.