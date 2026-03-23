05:27 23.03.2026 (обновлено: 12:39 23.03.2026)
CМИ: у США остался только один выход из войны с Ираном
JP: США практически приняли решение по захвату иранского острова Харк

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. США практически приняли решение по захвату острова Харк в Иране, утверждает израильская газета The Jerusalem Post cо ссылкой на источники.
"Как сообщили изданию два источника, знакомые с ситуацией, высокопоставленные американские чиновники в последние дни проинформировали своих коллег в Израиле и других странах о том, что, по всей видимости, у США не останется иного выбора, кроме как начать наземную военную операцию по захвату иранского острова Харк", — говорится в материале.
По словам американского чиновника, США развернули силы в количестве 4500 человек, включая отряды элитных морских пехотинцев и дополнительного боевого персонала для участия в операции.
"В настоящее время предполагается, что для обеспечения свободы судоходства в проливах потребуется военная операция", — пишет издание.
Глава Минфина США Скотт Бессент в прошлое воскресенье заявил, что "все варианты остаются на столе", и не стал исключать возможность отправки американских военных на иранский остров. Портал Axios ранее сообщал, что президент США Дональд Трамп готов пойти на захват иранского острова Харк для давления на Тегеран с целью открытия судоходства в Ормузском проливе.
В прошлый вторник официальный представитель Генштаба ВС Ирана Абольфазль Шекарчи заявил, что нефтегазовые объекты на Ближнем Востоке превратятся в "горы пепла", если США ударят по Харку.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
