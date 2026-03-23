В США заявили, что отправка войск на остров Харк будет ошибкой

ВАШИНГТОН, 23 мар – РИА Новости. Возможная отправка американских войск на остров Харк станет катастрофой для Америки, поскольку Иран фактически получит заложников, считает бывший директор Национального контртеррористического центра США Джо Кент.
Портал Axios ранее сообщал, что президент США Дональд Трамп готов пойти на захват иранского острова Харк для давления на Тегеран с целью открытия судоходства в Ормузском проливе.
"Я просто думаю, что это будет катастрофой... по сути, это означало бы предоставление Ирану группы заложников на острове, который они могли бы обстреливать беспилотниками и ракетами", – заявил он в интервью для Washington Post.
Глава минфина США Скотт Бессент ранее в воскресенье подтвердил, что "все варианты остаются на столе" и не стал исключать возможность отправки американских военных на иранский остров.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.