В ЕС забили тревогу из-за состояния Трампа после удара Ирана

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Попытка Вашингтона и Тель-Авива атаковать комплекс в Натанзе показывает беспомощность президента США Дональда Трампа в войне с Ираном, пишет немецкий журнал Focus.
"Это еще раз демонстрирует, что Трамп плохо подготовлен к подобному кризису. Вместо того чтобы обсудить с военными дальнейшие действия, он выдвинул ультиматум", — говорится в материале.
Как считает издание, атака на атомный комплекс сопряжена с огромными рисками не только для Ирана, но и для всего региона.
"Трамп не мог придумать ничего более глупого", — иронично отмечает автор.
Утечек радиоактивных материалов не было, угрозы для населения прилегающих районов нет. Организация назвала удар противоречащим международным нормам ядерной безопасности.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что ООН и МАГАТЭ обязаны объективно оценить атаку США и Израиля.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.