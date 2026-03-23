Рейтинг@Mail.ru
"Война пришла к нам". Как иранская операция отразилась на жизни американцев - РИА Новости, 23.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 23.03.2026 (обновлено: 08:05 23.03.2026)
https://ria.ru/20260323/ssha-2081914734.html
"Война пришла к нам". Как иранская операция отразилась на жизни американцев
"Война пришла к нам". Как иранская операция отразилась на жизни американцев - РИА Новости, 23.03.2026
"Война пришла к нам". Как иранская операция отразилась на жизни американцев
Белый дом регулярно заверяет в скором достижении целей на Ближнем Востоке, но боевые действия продолжаются и их последствия уже ощутили на себе простые... РИА Новости, 23.03.2026
2026-03-23T08:00:00+03:00
2026-03-23T08:05:00+03:00
в мире
сша
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1787073826_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_54014c6610643a26e753621d981b52dd.jpg
https://ria.ru/20260306/tramp-2078688248.html
https://ria.ru/20260304/ssha-2078164271.html
https://ria.ru/20260313/kuba-2079922262.html
https://ria.ru/20260320/iran-2081780167.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1787073826_321:0:3052:2048_1920x0_80_0_0_ba160ff711ee1a7aa44f9078313b2f1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Военная операция США и Израиля против Ирана

"Война пришла к нам". Как иранская операция отразилась на жизни американцев

© AP Photo / David ZalubowskiАвтомобильная заправка в Денвере, США
Автомобильная заправка в Денвере, США - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
© AP Photo / David Zalubowski
Автомобильная заправка в Денвере, США
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Белый дом регулярно заверяет в скором достижении целей на Ближнем Востоке, но боевые действия продолжаются и их последствия уже ощутили на себе простые американцы. Цены на бензин в стране побили рекорд четырехлетней давности, всего за месяц прибавив по 20-30%. И перспективы неутешительные.

Рекорды и прогнозы

По данным Американской автомобильной ассоциации (ААА), к 20-м числам марта галлон (3,785 литра) в среднем стоил 3,88 доллара. Месяц назад было меньше трех долларов, а в некоторых штатах — даже двух.
Власти считают это кратковременной проблемой, которая вот-вот разрешится. "В течение нескольких недель", — уточнил министр энергетики Крис Райт. По его словам, "очень вероятно", что цены упадут ниже трех долларов за галлон уже летом.
В то же время аналитики и республиканского, и демократического толка не открещиваются от очевидного: причина — в конфликте с Ираном. Следовательно, для анонсированного министром Райтом быстрого снижения цен на бензин потребуется немедленное прекращение боевых действий на Ближнем Востоке и возобновление судоходства в Ормузском проливе.
Но даже это не панацея, уверены некоторые эксперты.
Так, Управление энергетической информации (EIA, находится в ведении Министерства энергетики) предсказывает в следующем году в среднем 3,18 доллара. Февральский прогноз — 2,93. То есть особого оптимизма в любом случае нет.
© AP Photo / Nam Y. HuhМужчина на заправочной станции в Баффало-Гров, штат Иллинойс, США
Мужчина на заправочной станции в Баффало-Гров, штат Иллинойс, США - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
© AP Photo / Nam Y. Huh
Мужчина на заправочной станции в Баффало-Гров, штат Иллинойс, США

Почему в штатах разная ситуация

Цены на бензин варьируются от 3,24 до 5,62 доллара, уточняет ААА. Самые низкие — в Оклахоме, чуть больше в Айове, Арканзасе и Северной Дакоте.
"Лидирует" Калифорния (5,62), в Вашингтоне и на Гавайях немногим меньше.
Такой разброс обусловлен множеством факторов. Наличие или отсутствие собственных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в штате (вот в Оклахоме крупные предприятия есть). Соответственно, логистические издержки.
Спрос сильно зависит от штата, сезонности (то есть притока туристов на автомобилях). Наконец, налоги. Их вправе устанавливать местные власти. Как и экологические нормы. Например, в той же Калифорнии разрешена лишь менее вредная для окружающей среды бензиновая смесь, которую производят не так уж много НПЗ. Отсюда и дороговизна.
© AP Photo / Sue OgrockiНефтяной станок-качалка в Оклахома-Сити
Нефтяной станок-качалка в Оклахома-Сити - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
© AP Photo / Sue Ogrocki
Нефтяной станок-качалка в Оклахома-Сити

Игра не стоит свеч

"Закупаться бензином в соседнем, более дешевом штате — не выход", — поясняет РИА Новости Ричард Барр из Нью-Йорка.
Возникают расходы на поездку, нужны канистры, желателен грузовик. Нет, игра не стоит свеч. Хотя некоторым владельцам автозаправок это действительно выгодно.
"Проще меньше ездить", — говорит американец. И продолжает: "Пока очередей на заправках нет, машин на дорогах меньше не стало. Впрочем, и в 2022-м (тогда цены некоторое время превышали пять долларов. — Прим. ред.) ажиотажа не было".
© AP Photo / Gene J. PuskarЦены на топливо на автозаправочной станции в Питтсбурге, США
Цены на топливо на автозаправочной станции в Питтсбурге, США - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
© AP Photo / Gene J. Puskar
Цены на топливо на автозаправочной станции в Питтсбурге, США
Кейси Блок, терапевт из калифорнийского Окленда, отмечает: "Для людей с невысокими доходами лишний доллар за галлон — серьезный удар". Не стоит забывать и о муниципальных учреждениях: бюджет-то им не увеличат.
"И клиникам для выездов придется урезать премии сотрудникам или закупку оборудования", — предполагает она.
© REUTERS / Majid AsgaripourБаннер с изображением иранских ракет в Тегеране
Баннер с изображением иранских ракет в Тегеране - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Баннер с изображением иранских ракет в Тегеране

А что с политическими рисками?

Больше половины американцев (до 60 процентов) не одобряют войну в Иране. Подорожавший бензин число сторонников боевых действий явно не приумножит. И печально скажется на рейтингах республиканцев.
Клаус Штуберрт из Техаса, где традиционно любят большие "прожорливые" автомобили и Республиканскую партию, объясняет: "Когда цены росли в 2023-м, было понятно: виноваты демократы, значит, голосовать надо против них. Сейчас многие думают: а не все ли равно, если происходит одно и то же".
Рик Эндрюс из "демократического" Нью-Йорка также указывает: критика в адрес республиканцев усилилась.
"У нас цены выросли до трех-четырех долларов, зависит от места, но везде подорожали такси, потому что они ездят по всему городу, — говорит он. — Причины очевидны, а республиканцы больше всех поддерживают войну в Иране. Значит, они и за подорожание бензина, кого еще винить?"
© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанкАкция протеста против операции США в Иране в Нью-Йорке
Акция протеста против операции США в Иране в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
Акция протеста против операции США в Иране в Нью-Йорке
Вопросы о том, на кого возлагать ответственность и как голосовать — не праздные. Уже в ноябре в США состоятся промежуточные выборы в конгресс. Пока в обеих палатах большинство у республиканцев.
И до сих пор их, возможно, не слишком беспокоило проседание рейтингов из-за того же Ирана — как показывает практика, внешняя политика мало занимает избирателей. Но теперь зарубежные дела конвертировались во внутренние проблемы, так что осенняя кампания для правящей партии будет очень непростой.
© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Дональд Трамп
 
В миреСШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала