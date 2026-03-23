"Война пришла к нам". Как иранская операция отразилась на жизни американцев

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Белый дом регулярно заверяет в скором достижении целей на Ближнем Востоке, но боевые действия продолжаются и их последствия уже ощутили на себе простые американцы. Цены на бензин в стране побили рекорд четырехлетней давности, всего за месяц прибавив по 20-30%. И перспективы неутешительные.

Рекорды и прогнозы

По данным Американской автомобильной ассоциации (ААА), к 20-м числам марта галлон (3,785 литра) в среднем стоил 3,88 доллара. Месяц назад было меньше трех долларов, а в некоторых штатах — даже двух.

Власти считают это кратковременной проблемой, которая вот-вот разрешится. "В течение нескольких недель", — уточнил министр энергетики Крис Райт. По его словам, "очень вероятно", что цены упадут ниже трех долларов за галлон уже летом.

В то же время аналитики и республиканского, и демократического толка не открещиваются от очевидного: причина — в конфликте с Ираном. Следовательно, для анонсированного министром Райтом быстрого снижения цен на бензин потребуется немедленное прекращение боевых действий на Ближнем Востоке и возобновление судоходства в Ормузском проливе.

Но даже это не панацея, уверены некоторые эксперты.

Так, Управление энергетической информации (EIA, находится в ведении Министерства энергетики) предсказывает в следующем году в среднем 3,18 доллара. Февральский прогноз — 2,93. То есть особого оптимизма в любом случае нет.

© AP Photo / Nam Y. Huh Мужчина на заправочной станции в Баффало-Гров, штат Иллинойс, США

Почему в штатах разная ситуация

Цены на бензин варьируются от 3,24 до 5,62 доллара, уточняет ААА. Самые низкие — в Оклахоме, чуть больше в Айове, Арканзасе и Северной Дакоте.

"Лидирует" Калифорния (5,62), в Вашингтоне и на Гавайях немногим меньше.

Такой разброс обусловлен множеством факторов. Наличие или отсутствие собственных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в штате (вот в Оклахоме крупные предприятия есть). Соответственно, логистические издержки.

Спрос сильно зависит от штата, сезонности (то есть притока туристов на автомобилях). Наконец, налоги. Их вправе устанавливать местные власти. Как и экологические нормы. Например, в той же Калифорнии разрешена лишь менее вредная для окружающей среды бензиновая смесь, которую производят не так уж много НПЗ. Отсюда и дороговизна.

© AP Photo / Sue Ogrocki Нефтяной станок-качалка в Оклахома-Сити

Игра не стоит свеч

"Закупаться бензином в соседнем, более дешевом штате — не выход", — поясняет РИА Новости Ричард Барр из Нью-Йорка.

Возникают расходы на поездку, нужны канистры, желателен грузовик. Нет, игра не стоит свеч. Хотя некоторым владельцам автозаправок это действительно выгодно.

"Проще меньше ездить", — говорит американец. И продолжает: "Пока очередей на заправках нет, машин на дорогах меньше не стало. Впрочем, и в 2022-м (тогда цены некоторое время превышали пять долларов. — Прим. ред.) ажиотажа не было".

© AP Photo / Gene J. Puskar Цены на топливо на автозаправочной станции в Питтсбурге, США

Кейси Блок, терапевт из калифорнийского Окленда, отмечает: "Для людей с невысокими доходами лишний доллар за галлон — серьезный удар". Не стоит забывать и о муниципальных учреждениях: бюджет-то им не увеличат.

"И клиникам для выездов придется урезать премии сотрудникам или закупку оборудования", — предполагает она.

© REUTERS / Majid Asgaripour Баннер с изображением иранских ракет в Тегеране

А что с политическими рисками?

Больше половины американцев (до 60 процентов) не одобряют войну в Иране. Подорожавший бензин число сторонников боевых действий явно не приумножит. И печально скажется на рейтингах республиканцев.

Клаус Штуберрт из Техаса, где традиционно любят большие "прожорливые" автомобили и Республиканскую партию, объясняет: "Когда цены росли в 2023-м, было понятно: виноваты демократы, значит, голосовать надо против них. Сейчас многие думают: а не все ли равно, если происходит одно и то же".

Рик Эндрюс из "демократического" Нью-Йорка также указывает: критика в адрес республиканцев усилилась.

"У нас цены выросли до трех-четырех долларов, зависит от места, но везде подорожали такси, потому что они ездят по всему городу, — говорит он. — Причины очевидны, а республиканцы больше всех поддерживают войну в Иране. Значит, они и за подорожание бензина, кого еще винить?"

Вопросы о том, на кого возлагать ответственность и как голосовать — не праздные. Уже в ноябре в США состоятся промежуточные выборы в конгресс. Пока в обеих палатах большинство у республиканцев.

И до сих пор их, возможно, не слишком беспокоило проседание рейтингов из-за того же Ирана — как показывает практика, внешняя политика мало занимает избирателей. Но теперь зарубежные дела конвертировались во внутренние проблемы, так что осенняя кампания для правящей партии будет очень непростой.