Обвинение отозвало жалобу на сроки авторам скетч-шоу о депутате Наливкине

ВЛАДИВОСТОК, 23 мар – РИА Новости. Сторона обвинения отозвала апелляционное представление на приговор в виде условного лишения свободы двум авторам скетч-шоу о вымышленном депутате Виталии Наливкине в Приморье, следует из материалов Приморского краевого суда.

В декабре 2025 года суд назначил шесть лет условно двум авторам скетч-шоу за хулиганство с незаконным изготовлением взрывчатых веществ при съемках видеоролика, в прокуратуре сообщали РИА Новости, что будут обжаловать приговор, так как в суде ведомство настаивало на назначении наказания в виде реального лишения свободы. В понедельник Приморский краевой суд должен был рассматривать жалобу на приговор.

"На указанный приговор государственный обвинитель Галочкина Н. А. подала апелляционное представление, которое с уголовным делом направлено в Приморский краевой суд… Однако до начала судебного заседания государственный обвинитель Галочкина Н. А. отозвала апелляционное представление… Суд полагает возможным прекратить апелляционное производство по апелляционному представлению", - говорится в материалах суда.

Суд постановил прекратить апелляционное производство по уголовному делу на приговор Уссурийского районного суда.

Как рассказывал ранее РИА Новости один из продюсеров проекта, уголовное дело возбудили после видео, в котором вымышленный председатель исполнительного комитета Уссурийского района Наливкин "предотвратил теракт". На кадрах персонаж якобы использовал гранатомёт. Сам ролик набрал миллион просмотров.