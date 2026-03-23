Обвинение отозвало жалобу на сроки авторам скетч-шоу о депутате Наливкине - РИА Новости, 23.03.2026
07:35 23.03.2026
Обвинение отозвало жалобу на сроки авторам скетч-шоу о депутате Наливкине
Обвинение отозвало жалобу на сроки авторам скетч-шоу о депутате Наливкине - РИА Новости, 23.03.2026
Обвинение отозвало жалобу на сроки авторам скетч-шоу о депутате Наливкине
Сторона обвинения отозвала апелляционное представление на приговор в виде условного лишения свободы двум авторам скетч-шоу о вымышленном депутате Виталии...
2026-03-23T07:35:00+03:00
2026-03-23T07:35:00+03:00
происшествия
приморский краевой суд
происшествия, приморский краевой суд
Происшествия, Приморский краевой суд
Обвинение отозвало жалобу на сроки авторам скетч-шоу о депутате Наливкине

Обвинение отозвало жалобу на условные сроки авторам скетч-шоу о Наливкине

ВЛАДИВОСТОК, 23 мар – РИА Новости. Сторона обвинения отозвала апелляционное представление на приговор в виде условного лишения свободы двум авторам скетч-шоу о вымышленном депутате Виталии Наливкине в Приморье, следует из материалов Приморского краевого суда.
В декабре 2025 года суд назначил шесть лет условно двум авторам скетч-шоу за хулиганство с незаконным изготовлением взрывчатых веществ при съемках видеоролика, в прокуратуре сообщали РИА Новости, что будут обжаловать приговор, так как в суде ведомство настаивало на назначении наказания в виде реального лишения свободы. В понедельник Приморский краевой суд должен был рассматривать жалобу на приговор.
"На указанный приговор государственный обвинитель Галочкина Н. А. подала апелляционное представление, которое с уголовным делом направлено в Приморский краевой суд… Однако до начала судебного заседания государственный обвинитель Галочкина Н. А. отозвала апелляционное представление… Суд полагает возможным прекратить апелляционное производство по апелляционному представлению", - говорится в материалах суда.
Суд постановил прекратить апелляционное производство по уголовному делу на приговор Уссурийского районного суда.
Как рассказывал ранее РИА Новости один из продюсеров проекта, уголовное дело возбудили после видео, в котором вымышленный председатель исполнительного комитета Уссурийского района Наливкин "предотвратил теракт". На кадрах персонаж якобы использовал гранатомёт. Сам ролик набрал миллион просмотров.
Персонаж Наливкин, борющийся "за добро и справедливость", стал народным мемом и, как утверждалось авторами проекта, обращал внимание на темы, волнующие людей. Например, он "оборудовал" специальными тепловыми приборами автобусные остановки, ставил на площади деревянные туалеты и так далее. В октябре прошлого года режиссер проекта Андрей Клочков сообщил РИА Новости, что актер Андрей Неретин, сыгравший вымышленного депутата Виталия Наливкина в одноименном сатирическом скетч-шоу, умер на 49-м году жизни.
ПроисшествияПриморский краевой суд
 
 
