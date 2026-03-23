Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:03 23.03.2026
https://ria.ru/20260323/spisok-2082477519.html
В Госдуме предложили официально опубликовать "белый список" сайтов
В Госдуме предложили официально опубликовать "белый список" сайтов
технологии
россия
госдума рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741600404_695:0:2564:1051_1920x0_80_0_0_2f1f1bdc432df87603b5e9f3c563ed71.jpg
https://ria.ru/20260312/belyy-spisok-saytov-2080159945.html
https://ria.ru/20260321/mintsifry-2082158419.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741600404_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_adaa87d5f579a4c51f6ccafb16797065.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В Госдуме предложили официально опубликовать "белый список" сайтов

© РИА Новости / Алексей Майшев
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые Люди" Александр Демин, Антон Ткачев и вице-спикер ГД Владислав Даванков предложили официально публиковать и регулярно обновлять "белые списки" интернет-ресурсов, доступ к которым гарантируется при введении ограничений мобильного интернета или специальных режимов связи.
Обращение с соответствующим предложением было направлено главе Минцифры Максуту Шадаеву. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Представляется целесообразным рассмотреть возможность установления обязательства по официальной публикации и регулярному обновлению открытых "белых списков" интернет-ресурсов, доступ к которым гарантируется при введении ограничений мобильного интернета или специальных режимов связи", - сказано в обращении.
По мнению авторов инициативы, ее реализация позволит обеспечить предсказуемость регулирования и повысить прозрачность принимаемых мер, тогда как отсутствие прозрачности в вопросе "белых списков" сайтов, отмечают депутаты, создаёт правовую и организационную неопределённость.
"Это затрудняет планирование деятельности бизнеса, работу социальных и образовательных организаций, а также использование гражданами государственных услуг, банковских сервисов, медицинских порталов и иных социально значимых ресурсов", - уточнили они.
Парламентарии напомнили, что в настоящее время в ряде субъектов РФ периодически вводятся ограничения на работу мобильного интернета в рамках мер обеспечения безопасности и функционирования инфраструктуры связи.
ТехнологииРоссияГосдума РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала