В Госдуме предложили официально опубликовать "белый список" сайтов

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые Люди" Александр Демин, Антон Ткачев и вице-спикер ГД Владислав Даванков предложили официально публиковать и регулярно обновлять "белые списки" интернет-ресурсов, доступ к которым гарантируется при введении ограничений мобильного интернета или специальных режимов связи.

Обращение с соответствующим предложением было направлено главе Минцифры Максуту Шадаеву. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Представляется целесообразным рассмотреть возможность установления обязательства по официальной публикации и регулярному обновлению открытых "белых списков" интернет-ресурсов, доступ к которым гарантируется при введении ограничений мобильного интернета или специальных режимов связи", - сказано в обращении.

По мнению авторов инициативы, ее реализация позволит обеспечить предсказуемость регулирования и повысить прозрачность принимаемых мер, тогда как отсутствие прозрачности в вопросе "белых списков" сайтов, отмечают депутаты, создаёт правовую и организационную неопределённость.

"Это затрудняет планирование деятельности бизнеса, работу социальных и образовательных организаций, а также использование гражданами государственных услуг, банковских сервисов, медицинских порталов и иных социально значимых ресурсов", - уточнили они.