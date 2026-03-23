11:14 23.03.2026
Мировой экспорт СПГ упал до минимума за полгода, пишет Bloomberg
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Мировой экспорт сжиженного природного газа (СПГ) достиг минимального уровня за полгода в связи с ограничениями поставок из-за конфликта на Ближнем Востоке, передает агентство Блумберг, основываясь на данных аналитической Kpler.
"Мировой экспорт сжиженного природного газа снизился до шестимесячного минимума... поскольку конфликт на Ближнем Востоке ограничивает торговые потоки", - говорится в сообщении.
Десятидневный средний скользящий показатель поставок сжиженного природного газа демонстрирует снижение на 20% с начала месяца, до 1,1 миллиона тонн, что стало самым низким значением с сентября, согласно данным Kpler, которые приводит агентство Блумберг.
Сокращение поставок, в основном, приходится на Катар, и в меньшей степени - на Объединенные Арабские Эмираты, следует из данных, с которыми ознакомилось агентство. Топливо из этих стран поступает к европейским потребителям через Ормузский пролив, отмечает Блумберг.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. При этом фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира. В четверг глава МИДа Катара Мухаммед-бен-Абдеррахман Аль-Тани заявлял, что глобальные поставки энергоресурсов пострадают в результате атаки на производственный комплекс газа Рас-Лаффан на севере страны.
