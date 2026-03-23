Герой России рассказал о боевой работе в ходе освобождения Красноармейска

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Герой России, младший сержант Владислав Ивикеев рассказал о боевой работе своей штурмовой группы в ходе освобождения населенного пункта Красноармейск в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

ДНР. Командир мотострелкового отделения 1-го мотострелкового батальона 506-го гвардейского мотострелкового Познанского полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Центр", герой Российской Федерации, младший сержант Владислав Ивикеев рассказал о боевой работе своей штурмовой группы в ходе освобождения города Красноармейск

"Главной моей задачей было освобождение Красноармейска, а точнее взятие всех опорных пунктов ВСУ . Передвигалась наша штурмовая группа 506-го полка в количестве более 10 человек в ночное время. Мы были первыми, кто зашел и закрепился в городе Красноармейске", - вспоминает Герой РФ Владислав Ивикеев.

По данным ведомства, бойцы действовали как диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) в тылу у противника, передвигаясь и выявляя позиции ВСУ, по которым наносились удары артиллерии и ударных FPV-дронов в течение месяца.

"В ходе боевых действий огневую поддержку оказывали расчеты войск беспилотных систем группировки "Центр", а также артиллерия и танковые расчеты. Противник был хорошо подготовлен к обороне города, установив множественные огневые точки и ведя постоянную разведку и огневое поражение БПЛА, но несмотря на "сильное небо", мы продвигались дальше", - отметил Герой России.

По его словам, после городских боев военнослужащие ВСУ не выдерживали напора и сбегали со своих позиций.

"Покидая свои позиции, военнослужащие ВСУ оставляли оборудование, оружие... всё бросали", - уточнил Ивикеев.