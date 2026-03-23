Герой России рассказал о боевой работе в ходе освобождения Красноармейска - РИА Новости, 23.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:03 23.03.2026
Герой России рассказал о боевой работе в ходе освобождения Красноармейска
Герой России рассказал о боевой работе в ходе освобождения Красноармейска - РИА Новости, 23.03.2026
Герой России рассказал о боевой работе в ходе освобождения Красноармейска
Герой России, младший сержант Владислав Ивикеев рассказал о боевой работе своей штурмовой группы в ходе освобождения населенного пункта Красноармейск в ДНР,... РИА Новости, 23.03.2026
2026-03-23T05:03:00+03:00
2026-03-23T05:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
красноармейск
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0a/2079662209_0:125:3196:1923_1920x0_80_0_0_fcaef4564ab57b16d2cdfe32c3cd85bb.jpg
https://ria.ru/20260323/bpla-2082312881.html
https://ria.ru/20260323/vsu-2082312761.html
https://ria.ru/20260323/spetsoperatsiya-2082309056.html
россия
красноармейск
донецкая народная республика
безопасность, россия, красноармейск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Герой России рассказал о боевой работе в ходе освобождения Красноармейска

Штурмовая группа 506-го полка первая закрепилась в Красноармейске

Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Герой России, младший сержант Владислав Ивикеев рассказал о боевой работе своей штурмовой группы в ходе освобождения населенного пункта Красноармейск в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
Командир мотострелкового отделения 1-го мотострелкового батальона 506-го гвардейского мотострелкового Познанского полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Центр", герой Российской Федерации, младший сержант Владислав Ивикеев рассказал о боевой работе своей штурмовой группы в ходе освобождения города Красноармейск в ДНР.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
Новый тяжелый БПЛА применяется в ходе боев за Константиновку
Вчера, 05:01
"Главной моей задачей было освобождение Красноармейска, а точнее взятие всех опорных пунктов ВСУ. Передвигалась наша штурмовая группа 506-го полка в количестве более 10 человек в ночное время. Мы были первыми, кто зашел и закрепился в городе Красноармейске", - вспоминает Герой РФ Владислав Ивикеев.
По данным ведомства, бойцы действовали как диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) в тылу у противника, передвигаясь и выявляя позиции ВСУ, по которым наносились удары артиллерии и ударных FPV-дронов в течение месяца.
"В ходе боевых действий огневую поддержку оказывали расчеты войск беспилотных систем группировки "Центр", а также артиллерия и танковые расчеты. Противник был хорошо подготовлен к обороне города, установив множественные огневые точки и ведя постоянную разведку и огневое поражение БПЛА, но несмотря на "сильное небо", мы продвигались дальше", - отметил Герой России.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
ВСУ остались без боеприпасов на одном из участков в Сумской области
Вчера, 05:00
По его словам, после городских боев военнослужащие ВСУ не выдерживали напора и сбегали со своих позиций.
"Покидая свои позиции, военнослужащие ВСУ оставляли оборудование, оружие... всё бросали", - уточнил Ивикеев.
Именно группа младшего сержанта Владислава Ивикеева развернула государственный флаг России на главной площади Красноармейска в ДНР в знак освобождения города - одного из очагов обороны формирований ВСУ в Красноармейской агломерации.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
Разведчик сообщил об укрепрайонах, созданных ВСУ в оккупированном Херсоне
Вчера, 03:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКрасноармейскДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
