Совбез ООН так и не осудил теракт против "Северных потоков", заявил Небензя

ООН, 23 мар - РИА Новости. Совбез ООН до сих пор не осудил теракт против "Северных потоков", являвшихся важнейшей артерией транспортировки природного газа в Европу, заявил постпред РФ в ООН Василий Небензя.
"Сейчас все озабочены ситуацией вокруг Ормузского пролива и перспективами нарушения энергетических поставок из региона Персидского залива. Напомню, что мы так и не добились от Совета слова осуждения террористического акта против "Северных потоков", являвшихся важнейшей артерией транспортировки природного газа в Европу. Прошло почти 4 года, но мы так и не дождались результата расследования", - сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.