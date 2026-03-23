Эксперт рассказал об основных причинах пробуждения среди ночи
Депрессия, тревожные расстройства и апноэ (остановка дыхания во сне) являются основными причинами пробуждения среди ночи, рассказал aif.ru член общероссийской...
2026-03-23T13:01:00+03:00
Сомнолог Кудинов назвал депрессию среди основных причин пробуждения среди ночи
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости.
Депрессия, тревожные расстройства и апноэ (остановка дыхания во сне) являются основными причинами пробуждения среди ночи, рассказал aif.ru
член общероссийской общественной организации "Российское общество сомнологов" врач-сомнолог Павел Кудинов.
"Для пробуждения среди ночи есть три основных причины. Во-первых, это депрессия. Это состояние обычно приводит к нарушению поддержания сна, то есть человек просыпается и во второй раз ему тяжело заснуть. Иногда такое ночное пробуждение может стать первым и даже единственным признаком депрессии", - приводятся в материале aif.ru слова Кудинова.
Второй причиной, по словам сомнолога, являются тревожные расстройства. В таком случае человеку может быть трудно уснуть, однако при пробуждении посреди ночи проблемы с засыпанием нет. Кудинов обратил внимание, что третьей и наиболее серьезной причиной ночных пробуждений является апноэ - остановка дыхания во сне.
"При апноэ часто бывает пробуждение либо с чувством удушья либо, что достаточно характерно, с целью мочеиспускания, то человек просыпается с полным мочевым пузырём до трех и больше раз за ночь. Если такая проблема есть, то это точно нужно идти к сомнологу, потому что апноэ может стать причиной инфарктов, инсультов, внезапной смерти во сне", - заключил эксперт.