Эксперт рассказал об основных причинах пробуждения среди ночи

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Депрессия, тревожные расстройства и апноэ (остановка дыхания во сне) являются основными причинами пробуждения среди ночи, рассказал aif.ru член общероссийской общественной организации "Российское общество сомнологов" врач-сомнолог Павел Кудинов.

"Для пробуждения среди ночи есть три основных причины. Во-первых, это депрессия. Это состояние обычно приводит к нарушению поддержания сна, то есть человек просыпается и во второй раз ему тяжело заснуть. Иногда такое ночное пробуждение может стать первым и даже единственным признаком депрессии", - приводятся в материале aif.ru слова Кудинова.

Второй причиной, по словам сомнолога, являются тревожные расстройства. В таком случае человеку может быть трудно уснуть, однако при пробуждении посреди ночи проблемы с засыпанием нет. Кудинов обратил внимание, что третьей и наиболее серьезной причиной ночных пробуждений является апноэ - остановка дыхания во сне.