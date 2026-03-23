Эксперт рассказал об основных причинах пробуждения среди ночи - РИА Новости, 23.03.2026
13:01 23.03.2026
Эксперт рассказал об основных причинах пробуждения среди ночи
Эксперт рассказал об основных причинах пробуждения среди ночи
Эксперт рассказал об основных причинах пробуждения среди ночи

Сомнолог Кудинов назвал депрессию среди основных причин пробуждения среди ночи

Девушка страдает от бессонницы. Архивное фото
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Депрессия, тревожные расстройства и апноэ (остановка дыхания во сне) являются основными причинами пробуждения среди ночи, рассказал aif.ru член общероссийской общественной организации "Российское общество сомнологов" врач-сомнолог Павел Кудинов.
"Для пробуждения среди ночи есть три основных причины. Во-первых, это депрессия. Это состояние обычно приводит к нарушению поддержания сна, то есть человек просыпается и во второй раз ему тяжело заснуть. Иногда такое ночное пробуждение может стать первым и даже единственным признаком депрессии", - приводятся в материале aif.ru слова Кудинова.
Второй причиной, по словам сомнолога, являются тревожные расстройства. В таком случае человеку может быть трудно уснуть, однако при пробуждении посреди ночи проблемы с засыпанием нет. Кудинов обратил внимание, что третьей и наиболее серьезной причиной ночных пробуждений является апноэ - остановка дыхания во сне.
"При апноэ часто бывает пробуждение либо с чувством удушья либо, что достаточно характерно, с целью мочеиспускания, то человек просыпается с полным мочевым пузырём до трех и больше раз за ночь. Если такая проблема есть, то это точно нужно идти к сомнологу, потому что апноэ может стать причиной инфарктов, инсультов, внезапной смерти во сне", - заключил эксперт.
