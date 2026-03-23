Рютте стал настоящим виртуозом по политическим уловкам, заявил Слуцкий

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте стал настоящим виртуозом по политическим уловкам и переобуванию в воздухе, и при намерении европейской партии войны спонсировать и дальше режим Владимира Зеленского в прокси-войне против России заявление генсека Альянса, скорее, обманный маневр, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
В интервью телеканалу CBS News Рютте заявил, что Владимир Зеленский в беседе с ним якобы изъявил желание заключить сделку с Россией.
Вчера, 06:54
"Рютте решил вернуть в мировую повестку Украину на фоне обострения на Ближнем Востоке. Генсек НАТО заявил о стремлении Зеленского "закончить войну" и теперь остается, мол, донести эту позицию до Москвы. Рютте стал настоящим виртуозом по политическим уловкам и переобуванию в воздухе. При сохраняющемся намерении европейской партии войны спонсировать и дальше режим Зеленского в прокси-войне против России (недавний саммит ЕС прямое тому доказательство) заявление генсека Альянса, скорее, обманный маневр или способ переложить на российскую сторону ответственность за украинское урегулирование и планируемый европейской верхушкой срыв переговоров. При том, что Москва от мирного процесса никогда не отказывалась", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
На Западе, по словам главы думского комитета, вообще стало тенденцией винить Россию во всех своих просчетах и их последствиях. "Из последних новостей зазеркалья: еврокомиссар по вопросам миграции ЕС Магнус Бруннер заявил FT буквально следующее: "За каждым миграционным кризисом в ЕС стоит Путин". По утверждению еврочиновника, именно из-за России сирийские, украинские, иранские беженцы устремились в Европу. Самоубийственная аргументация для представителя ЕС, который явно не в ладах с логикой, историей и здравым смыслом", - рассказал он.
Слуцкий отметил, что в ЕС и НАТО не могут признать очевидные факты, так как это значит признать свою вину и расписаться в абсолютной несостоятельности, потому и перекладывают с больной головы на здоровую. "Такая у них в Брюсселе "тактика выживания" ради сохранения постов и власти. Поэтому – стоит ли верить Рютте?", - задался вопросом политик.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что удивлен нежеланием главы киевского режима заключить сделку для украинского урегулирования. Как подчеркнул американский лидер, с Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России Владимиром Путиным.