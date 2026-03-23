Рютте стал настоящим виртуозом по политическим уловкам, заявил Слуцкий

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте стал настоящим виртуозом по политическим уловкам и переобуванию в воздухе, и при намерении европейской партии войны спонсировать и дальше режим Владимира Зеленского в прокси-войне против России заявление генсека Альянса, скорее, обманный маневр, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.