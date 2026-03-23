В Новосибирской области продолжают изъятие скота из-за пастереллеза

НОВОСИБИРСК, 23 мар – РИА Новости. Изъятия скота в личных хозяйствах сельчан Новосибирской области в связи с пастереллезом завершаются, они продолжаются только в одном селе, сообщил журналистам губернатор Андрей Травников.

"Мероприятия по предотвращению дальнейшего распространения пастереллеза реализуются с хорошим результатом. Новых мест заболевания не выявили. Самое болезненное мероприятие по изъятию зараженных животных завершено в большинстве населенных пунктах. Сегодня они продолжаются лишь в селе Козиха Ордынского района", - сказал губернатор.