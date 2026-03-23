Сийярто рассказал о венгерском журналисте, участвовавшем в его прослушке

БУДАПЕШТ, 23 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгерский журналист, участвовавший в его прослушке иностранными спецслужбами, связан с проукраинской оппозицией.
В понедельник представитель правительства Венгрии Золтан Ковач опубликовал просочившуюся аудиозапись журналиста Сабольча Пани, где тот признает, что передал номера телефонов Сийярто иностранным спецслужбам для отслеживания его звонков.
"Первое, что приходит на ум, - это шок от того, что при участии венгерского журналиста активно прослушивался один или несколько членов венгерского правительства... Отвратительно то, что этот венгерский журналист, поддерживающий активные контакты со спецслужбами, принадлежит к самым узким кругам партии "Тиса", - подчеркнул Сийярто в соцсети Facebook*.
По словам министра, через Пани могла вестись работа по "созданию проукраинского правительства" Венгрии.
21 марта, 15:30