23:10 23.03.2026 (обновлено: 01:08 24.03.2026)
Умер замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин
Замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин скончался на 61-м году жизни, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 24.03.2026
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин скончался на 61-м году жизни, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«

"Скоропостижно ушел из жизни наш коллега Юрий Николаевич Швыткин", — сказал Володин, слова которого приводят на сайте Госдумы.

Он отметил, что Швыткин был боевым офицером, отмеченным множеством государственных наград, среди которых три ордена Мужества и орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени.
Володин подчеркнул, что Швыдкина уважали коллеги, а избиратели — жители Красноярского края — доверяли.
"Патриот своей Родины — России. Защищал страну добровольцем в зоне СВО", —сказал председатель Госдумы.
Будучи заместителем председателя комитета по обороне, Швыткин делал все для поддержки участников СВО и их семей, добавил Володин.
"Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Юрия Николаевича. Его уход - невосполнимая утрата. Нам всем он запомнится скромным, отзывчивым и надежным товарищем", — заключил председатель ГД.
 
