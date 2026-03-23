Умер замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин скончался на 61-м году жизни, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

« "Скоропостижно ушел из жизни наш коллега Юрий Николаевич Швыткин", — сказал Володин, слова которого приводят на сайте Госдумы.

Он отметил, что Швыткин был боевым офицером, отмеченным множеством государственных наград, среди которых три ордена Мужества и орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

Володин подчеркнул, что Швыдкина уважали коллеги, а избиратели — жители Красноярского края — доверяли.

"Патриот своей Родины — России . Защищал страну добровольцем в зоне СВО", —сказал председатель Госдумы.

Будучи заместителем председателя комитета по обороне, Швыткин делал все для поддержки участников СВО и их семей, добавил Володин.