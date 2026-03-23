09:47 23.03.2026 (обновлено: 09:53 23.03.2026)
Суд вынес приговор мужчине, передававшему Киеву данные о военных объектах
Гражданин России, вышедший на спецслужбы Украины через Telegram и передававший Киеву данные об объектах Минобороны РФ, получил 13 лет лишения свободы в колонии... РИА Новости, 23.03.2026
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Гражданин России, вышедший на спецслужбы Украины через Telegram и передававший Киеву данные об объектах Минобороны РФ, получил 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ РФ.
"Вступил в законную силу приговор Московского городского суда в отношении гражданина Российской Федерации Кульженкова Игоря Валерьевича, 1979 года рождения, причастного к государственной измене. Осужденный был задержан сотрудниками ФСБ России в марте 2025 года... Ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штрафа в размере 200 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Правоохранители установили, что мужчина в сентябре 2024 года через мессенджер Telegram инициативно вступил в переписку с представителем спецслужб Украины, в ходе которой согласился на сотрудничество в осуществлении деятельности, направленной против безопасности РФ. В частности, действуя по заданию куратора, он собирал и передавал сведения в отношении объектов Минобороны РФ.
Возбуждено и расследовано уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 275 (государственная измена) УК РФ. Кульженков признан виновным в совершении инкриминируемого преступления.
