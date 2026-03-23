Суд вынес приговор мужчине, передававшему Киеву данные о военных объектах

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Гражданин России, вышедший на спецслужбы Украины через Telegram и передававший Киеву данные об объектах Минобороны РФ, получил 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ РФ.