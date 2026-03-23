Из школы в Москве из-за короткого замыкания эвакуировали почти 650 человек

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Порядка 650 человек эвакуировали из школы в центре Москвы после короткого замыкания в электрооборудовании, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"Произошло короткое замыкание в электрооборудовании с последующим срабатыванием автоматической пожарной сигнализации в школе №1239 в Вспольном переулке", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в целях безопасности на время проверки помещений из здания были эвакуированы порядка 650 учащихся. "Короткое замыкание без горения, эвакуированных заводят обратно", - отметил собеседник агентства.