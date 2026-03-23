В Подмосковье провели успешную операцию по пересадке сердца

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Успешную операцию по пересадке сердца провели кардиохирурги Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М. Ф. Владимирского (МОНИКИ), сейчас пациент, прошедший через трансплантацию, выписан из больницы, сообщили в министерстве здравоохранения Подмосковья.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, пожилой мужчина поступил в МОНИКИ после перенесенного обширного инфаркта миокарда, который привел к тяжелому осложнению — ишемической кардиомиопатии. Медикаментозное лечение было неэффективным. Хроническая сердечная недостаточность стремительно прогрессировала, а состояние мужчины только ухудшалось. В итоге врачи МОНИКИ в связи с невозможностью выполнения реконструктивной операции и бесперспективностью медикаментозной терапии приняли решение о включении пациента в лист ожидания трансплантации сердца.