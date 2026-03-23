12:21 23.03.2026
В Подмосковье провели успешную операцию по пересадке сердца
В Подмосковье провели успешную операцию по пересадке сердца
В МОНИКИ успешно провели операцию по пересадке сердца

© Фото : Министерство здравоохранения Московской областиКардиохирурги Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М. Ф. Владимирского проводят операцию по пересадке сердца
Кардиохирурги Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М. Ф. Владимирского проводят операцию по пересадке сердца
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Успешную операцию по пересадке сердца провели кардиохирурги Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М. Ф. Владимирского (МОНИКИ), сейчас пациент, прошедший через трансплантацию, выписан из больницы, сообщили в министерстве здравоохранения Подмосковья.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, пожилой мужчина поступил в МОНИКИ после перенесенного обширного инфаркта миокарда, который привел к тяжелому осложнению — ишемической кардиомиопатии. Медикаментозное лечение было неэффективным. Хроническая сердечная недостаточность стремительно прогрессировала, а состояние мужчины только ухудшалось. В итоге врачи МОНИКИ в связи с невозможностью выполнения реконструктивной операции и бесперспективностью медикаментозной терапии приняли решение о включении пациента в лист ожидания трансплантации сердца.
"Мы выполнили ортотопическую трансплантацию сердца. Операция длилась около четырех часов и прошла успешно. Первые несколько суток после вмешательства мужчина провел под круглосуточным наблюдением в отделении кардиореанимации. На седьмой день, после проведения контрольной биопсии и коронарографии, подтвердивших успешное приживление донорского органа, пациента перевели в палату кардиохирургии для дальнейшей реабилитации", - сказал заведующий отделением кардиохирургии МОНИКИ Дмитрий Зыбин, слова которого приводятся в сообщении.
По информации Зыбина, спустя месяц комплексного лечения в стационаре и постоянного наблюдения пациент был выписан домой в хорошем самочувствии.
