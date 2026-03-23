Рейтинг@Mail.ru
Травников поручил максимально поддержать пострадавшие от пастереллеза села - РИА Новости, 23.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:50 23.03.2026
https://ria.ru/20260323/sela-2082316408.html
Травников поручил максимально поддержать пострадавшие от пастереллеза села
Травников поручил максимально поддержать пострадавшие от пастереллеза села - РИА Новости, 23.03.2026
Травников поручил максимально поддержать пострадавшие от пастереллеза села
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил проработать дополнительные меры поддержки сел, пострадавших от пастереллеза. РИА Новости, 23.03.2026
2026-03-23T06:50:00+03:00
2026-03-23T06:50:00+03:00
новосибирская область
андрей травников
сергей данкверт
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/11/2081162665_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3096daf33df1d799ba2cd8fa1e7c1efa.jpg
https://ria.ru/20260320/zhivotnye-2082014863.html
новосибирская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/11/2081162665_325:0:3056:2048_1920x0_80_0_0_60ba176d1abd324037ddad87ac78aa67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новосибирская область, андрей травников, сергей данкверт, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
Новосибирская область, Андрей Травников, Сергей Данкверт, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
Травников поручил максимально поддержать пострадавшие от пастереллеза села

Травников поручил проработать меры поддержки пострадавшим от пастереллеза селам

© РИА Новости / Александр Кряжев | Сотрудник полиции досматривает автомобиль на въезде в Новосибирской области, где введен карантин по пастереллезу скота
Сотрудник полиции досматривает автомобиль на въезде в Новосибирской области, где введен карантин по пастереллезу скота - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции досматривает автомобиль на въезде в Новосибирской области, где введен карантин по пастереллезу скота. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НОВОСИБИРСК, 23 мар – РИА Новости. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил проработать дополнительные меры поддержки сел, пострадавших от пастереллеза.
"Даю дополнительное поручение. Важно поддержать не только отдельные семьи, но и поддержать села, которые оказались в этой сложной ситуации. Все министры, мероприятия, которые запланированы по укреплению материальной базы социальных объектов, объектов благоустройства, по улично-дорожной сети в этих пострадавших селах нужно обязательно в полном объеме выполнить в назначенные сроки", - сказал губернатор на оперативном совещании в облправительстве.
Он также попросил подчиненных совместно с главами муниципалитетов посмотреть, что можно сделать дополнительно, чтобы поддержать "уверенность жителей этих населенных пунктов в будущем своих сел". Также этим селам уделят особое внимание по прохождению паводка и пожароопасного сезона.
Ранее сообщалось, что очаги пастереллеза были зафиксированы в шести населенных пунктах пяти районов Новосибирской области. Работа по ликвидации очагов продолжается.
В Новосибирской области с начала 2026 года в пяти районах введен карантин по бешенству животных и пастереллезу - острому инфекционному заболеванию. В регионе введен режим ЧС, идет локализация очагов заражения, скот изымают в том числе в личных хозяйствах. Жесткие меры понадобились, потому что пастереллез в регионе приобрел нестандартную форму, начав мутировать, но теперь ситуация контролируемая, сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.
Коровы на ферме - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
В Нижегородской области не планируют изымать животных из-за пастереллеза
20 марта, 17:29
 
Новосибирская областьАндрей ТравниковСергей ДанквертФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала