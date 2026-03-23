Травников поручил максимально поддержать пострадавшие от пастереллеза села
Травников поручил максимально поддержать пострадавшие от пастереллеза села - РИА Новости, 23.03.2026
Травников поручил максимально поддержать пострадавшие от пастереллеза села
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил проработать дополнительные меры поддержки сел, пострадавших от пастереллеза. РИА Новости, 23.03.2026
2026-03-23T06:50:00+03:00
2026-03-23T06:50:00+03:00
2026-03-23T06:50:00+03:00
новосибирская область
андрей травников
сергей данкверт
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
новосибирская область
новосибирская область, андрей травников, сергей данкверт, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
Новосибирская область, Андрей Травников, Сергей Данкверт, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
Травников поручил максимально поддержать пострадавшие от пастереллеза села
Травников поручил проработать меры поддержки пострадавшим от пастереллеза селам
НОВОСИБИРСК, 23 мар – РИА Новости. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил проработать дополнительные меры поддержки сел, пострадавших от пастереллеза.
"Даю дополнительное поручение. Важно поддержать не только отдельные семьи, но и поддержать села, которые оказались в этой сложной ситуации. Все министры, мероприятия, которые запланированы по укреплению материальной базы социальных объектов, объектов благоустройства, по улично-дорожной сети в этих пострадавших селах нужно обязательно в полном объеме выполнить в назначенные сроки", - сказал губернатор на оперативном совещании в облправительстве.
Он также попросил подчиненных совместно с главами муниципалитетов посмотреть, что можно сделать дополнительно, чтобы поддержать "уверенность жителей этих населенных пунктов в будущем своих сел". Также этим селам уделят особое внимание по прохождению паводка и пожароопасного сезона.
Ранее сообщалось, что очаги пастереллеза были зафиксированы в шести населенных пунктах пяти районов Новосибирской области
. Работа по ликвидации очагов продолжается.
В Новосибирской области с начала 2026 года в пяти районах введен карантин по бешенству животных и пастереллезу - острому инфекционному заболеванию. В регионе введен режим ЧС, идет локализация очагов заражения, скот изымают в том числе в личных хозяйствах. Жесткие меры понадобились, потому что пастереллез в регионе приобрел нестандартную форму, начав мутировать, но теперь ситуация контролируемая, сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт
.