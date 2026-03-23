Продвижение идей СДПГ может разрушить правительство Мерца, считает эксперт

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Продвижение левых идей Социал-демократической партией Германии может разрушить хрупкое правительство федерального правительства Германии, считает политолог Александр Рар.
"Для канцлера ФРГ Фридриха Мерца возникает проблема: его партнер по коалиции начинает серьезно сдавать позиции. СДПГ может изменить ситуацию, если начнет продвигать левые идеи – встанет на старый путь классовой борьбы. Но это разрушит и без того хрупкое состояние правительства", - заявил Рар газете ВЗГЛЯД.
Политолог отметил, что наблюдается тенденция снижения рейтинга СДПГ как партии рабочих и служащих.
"Уже несколько лет наблюдается закат этой традиционной силы в Германии. Избиратели перестали ей доверять, рабочий класс голосует за АдГ ("Альтернатива для Германии" - ред.) из протеста против политики нынешнего правительства – ХДС (Христианско-демократический союз - ред.) /СДПГ", - сказал Рар.
