Сделка с Россией могла спасти Европу от энергокризиса, заявил депутат

ГААГА, 23 мар - РИА Новости. Сделка с Россией могла спасти Европу от энергокризиса, это нужно было делать сразу после обострения ситуации на Ближнем Востоке, заявил РИА Новости евродепутат от Бельгии Руди Кеннес.

"Наш премьер-министр был единственным, кто проявил здравый смысл, сказав: давайте снова будем получать энергию из России, давайте заключим сделку", - отметил Кеннес.

Цены на газ на европейском рынке начали резко расти 2 марта. Тогда газовые котировки подскакивали на 50% - до 590 долларов за тысячу кубометров, а на следующий день впервые со 2 февраля 2023 года превышали 780 долларов за тысячу кубометров. Через неделю - 9 марта - они пробили отметку в 800 долларов за тысячу кубометров впервые с 11 января 2023 года, приближались к 820 долларам.