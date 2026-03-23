11:31 23.03.2026
Греческий судовладелец заявил о вреде антироссийских санкций для ЕС
В мире, Европа, Ближний Восток, Ормузский пролив, Евросоюз
Греческий судовладелец заявил о вреде антироссийских санкций для ЕС

Capital Tankers: санкции против России наносят ущерб европейской экономике

МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Антироссийские санкции Евросоюза в сфере энергетики наносят ущерб экономике Европы и создают давление на потребителей, заявил председатель совета директоров крупной судоходной компании Capital Tankers Corp. Евангелос Маринакис.
"Сегодня мы видим, что российская нефть продолжает поступать на другие рынки по сниженным ценам, в то время как Европа импортирует нефтепродукты по значительно более высоким ценам. Это создает диспропорции, которые в конечном итоге наносят ущерб европейской экономике и оказывают дополнительное давление на потребителей", - сказал Маринакис изданию Financial Times.
Судовладелец предупредил, что санкции чреваты "непредвиденными последствиями" для Европы, поскольку растущие цены на газ из-за конфликта на Ближнем Востоке оказывают давление на энергетическую систему ЕС, добавив, что ограничения "не в полной мере отражают рыночные реалии". Маринакис также высказал мнение, что кризис выявил слабые места в энергетической системе блока, поскольку он "недостаточно инвестировал во внутреннее производство".
В марте цены на энергоносители подскочили из-за эскалации на Ближнем Востоке, которая привела к фактической блокировке Ормузского пролива - это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
Минфин США оценил доходы России из-за ослабления санкций против нефти
22 марта, 20:46
 
