15:56 23.03.2026 (обновлено: 15:58 23.03.2026)
Санду назвала основной источник контрабанды оружия в Молдавию
Санду назвала Украину источником контрабанды оружия в Молдавию

КИШИНЕВ, 23 мар — РИА Новости. Основным источником незаконного оборота оружия в Молдавии является конфликт на Украине и ситуация в Приднестровье, заявила президент республики Майя Санду по итогам заседания высшего совета безопасности.
Таможенная служба Румынии в ноябре прошлого года задержала на границе с Молдавией грузовой автомобиль, перевозивший партию огнестрельного оружия, гранатометы и переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК). За рулем транспортного средства находился гражданин Молдавии, который предъявил сопроводительные документы на груз, не соответствующие фактическому содержанию прицепа. По результатам проверки правоохранительные органы Молдавии возбудили уголовное дело по факту контрабанды оружия.
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Стало известно, как киевские чиновники используют конфликт на Украине
10 марта, 04:35
"По контрабанде оружия источником является война на Украине и Приднестровский регион. Мы ожидаем, что риски возрастут из-за конфликта, если посмотреть на международный опыт. Нам нужны серьезные инвестиции в оборудование", - сообщила Санду в ходе общения с прессой.
Президент уточнила, что нынешнее заседание совета безопасности носило плановый характер и поводов для введения чрезвычайных мер в сфере безопасности на данный момент нет. Однако правительству поручено обеспечить постоянный механизм межведомственной координации для купирования угроз.
В настоящее время страны Запада и нынешняя власть во главе с президентом Молдавии Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации страны и стимулированию антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.
Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти президента Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии.️
Оружие украинских боевиков - РИА Новости, 1920, 22.03.2026
На Западе обозлились на Украину из-за планов экспортировать оружие
22 марта, 02:29
 
