Санду назвала основной источник контрабанды оружия в Молдавию

КИШИНЕВ, 23 мар — РИА Новости. Основным источником незаконного оборота оружия в Молдавии является конфликт на Украине и ситуация в Приднестровье, заявила президент республики Майя Санду по итогам заседания высшего совета безопасности.

Президент уточнила, что нынешнее заседание совета безопасности носило плановый характер и поводов для введения чрезвычайных мер в сфере безопасности на данный момент нет. Однако правительству поручено обеспечить постоянный механизм межведомственной координации для купирования угроз.