Qatar Airways временно разместила самолеты за границей

ДОХА, 23 мар - РИА Новости. Катарская авиакомпания Qatar Airways временно разместила часть своих самолетов в отдельных аэропортах за пределами страны в связи с текущей ситуацией в регионе и сокращением полетов, сообщила авиакомпания изданию Doha News.
"Некоторые самолеты авиакомпании были на время размещены в аэропортах за пределами Катара", - отметил перевозчик.
По данным Qatar Airways, самолеты будут возвращены в эксплуатацию, как только объем полетов вернется к нормальному уровню. Компания не назвала общее количество самолетов, находящихся на стоянке за границей "из-за динамично меняющегося характера текущей операционной обстановки".
Ранее портал Flight Radar показал, что около 20 самолетов Qatar Airways находятся на стоянке в испанском аэропорту Теруэль, одном из крупнейших в Европе центров технического обслуживания и стоянки самолетов.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Ряд стран закрыли или ограничили движение в своем воздушном пространстве в связи с обострением ситуации.