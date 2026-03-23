На запасные аэродромы из-за ограничений в "Пулково" ушли 39 самолетов

"Дополнительно агенты по гостеприимству "Пулково" раздают воду, мягкие коврики, складные сиденья. Семьи с детьми при наличии мест размещаются в бизнес-салонах аэропорта", - отмечается в сообщении.

Пассажирам отмененных рейсов рекомендовано не оставаться на территории аэропорта. Сообщается, что расписание продолжает корректироваться. "Мы просим следить за информацией о статусе рейсов и в случае задержки или отмены не приезжать в аэропорт заблаговременно", - сообщает аэропорт.