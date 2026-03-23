© REUTERS / Bing Guan Последствия столкновения самолета Express CRJ-900 авиакомпании Air Canada с пожарной машиной на территории аэропорта "Ла-Гуардия" в Нью-Йорке

Из-за ЧП с самолетом в аэропорту Нью-Йорка пострадал 41 человек

НЬЮ-ЙОРК, 23 мар – РИА Новости. Более 40 человек были доставлены в больницы после столкновения самолета с пожарной машиной в аэропорту Нью-Йорка "Ла-Гаурдиа", сообщила в понедельник журналистам глава портового управления Нью-Йорка Кэтрин Гарсиа.

"Это предварительная информация, она может измениться, но насколько нам известно, примерно 41 человек был доставлен в больницы", - сказала она.

Некоторые из них находятся в серьезном состоянии, добавила Гарсиа.

По ее словам, она лично посетила двух полицейских, которые находились в пожарной машине и получили серьезные ранения.

"Их жизни ничего не угрожает", - подчеркнула Гарсиа.

При этом она добавила, что 32 человека из числа отправленных в больницы уже выпущены оттуда.

Гарсиа также официально подтвердила гибель двух пилотов самолета.

Самолет авиакомпании Jazz Airlines, выполнявший рейс Air Canada Express из Монреаля , при посадке столкнулся с пожарной машиной в нью-йоркском аэропорту "Ла-Гуардиа", выехавшей на взлетно-посадочную полосу.