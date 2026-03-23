Из-за ЧП с самолетом в аэропорту Нью-Йорка пострадал 41 человек - РИА Новости, 23.03.2026
12:14 23.03.2026 (обновлено: 12:47 23.03.2026)
https://ria.ru/20260323/samolet-2082365560.html
Из-за ЧП с самолетом в аэропорту Нью-Йорка пострадал 41 человек
Из-за ЧП с самолетом в аэропорту Нью-Йорка пострадал 41 человек - РИА Новости, 23.03.2026
Из-за ЧП с самолетом в аэропорту Нью-Йорка пострадал 41 человек
Более 40 человек были доставлены в больницы после столкновения самолета с пожарной машиной в аэропорту Нью-Йорка "Ла-Гаурдиа", сообщила в понедельник... РИА Новости, 23.03.2026
2026-03-23T12:14:00+03:00
2026-03-23T12:47:00+03:00
нью-йорк (город)
в мире, нью-йорк (город)
В мире, Нью-Йорк (город)
Из-за ЧП с самолетом в аэропорту Нью-Йорка пострадал 41 человек

Из-за столкновения самолета с машиной в аэропорту Нью-Йорка пострадал 41 человек

© REUTERS / Bing GuanПоследствия столкновения самолета Express CRJ-900 авиакомпании Air Canada с пожарной машиной на территории аэропорта "Ла-Гуардия" в Нью-Йорке
Последствия столкновения самолета Express CRJ-900 авиакомпании Air Canada с пожарной машиной на территории аэропорта Ла-Гуардия в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
© REUTERS / Bing Guan
Последствия столкновения самолета Express CRJ-900 авиакомпании Air Canada с пожарной машиной на территории аэропорта "Ла-Гуардия" в Нью-Йорке
НЬЮ-ЙОРК, 23 мар – РИА Новости. Более 40 человек были доставлены в больницы после столкновения самолета с пожарной машиной в аэропорту Нью-Йорка "Ла-Гаурдиа", сообщила в понедельник журналистам глава портового управления Нью-Йорка Кэтрин Гарсиа.
"Это предварительная информация, она может измениться, но насколько нам известно, примерно 41 человек был доставлен в больницы", - сказала она.
Некоторые из них находятся в серьезном состоянии, добавила Гарсиа.
По ее словам, она лично посетила двух полицейских, которые находились в пожарной машине и получили серьезные ранения.
"Их жизни ничего не угрожает", - подчеркнула Гарсиа.
При этом она добавила, что 32 человека из числа отправленных в больницы уже выпущены оттуда.
Гарсиа также официально подтвердила гибель двух пилотов самолета.
Самолет авиакомпании Jazz Airlines, выполнявший рейс Air Canada Express из Монреаля, при посадке столкнулся с пожарной машиной в нью-йоркском аэропорту "Ла-Гуардиа", выехавшей на взлетно-посадочную полосу.
Как уточнила авиакомпания, на борту находились 72 пассажира и четыре члена экипажа. Причины происшествия устанавливаются. Телеканал ABC ранее сообщал, что авиадиспетчер разрешил пожарной машине выезд на полосу, однако непосредственно перед столкновением несколько раз потребовал остановиться. Аэропорт временно закрыт, рейсы перенаправляются в другие аэропорты.
