Стали известны подробности столкновения машины с самолетом в Нью-Йорке

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Пожарная машина, с которой столкнулся самолет в аэропорту Нью-Йорка "Ла-Гуардиа", имела разрешение на пересечение ВПП, на которую он садился, сообщает в понедельник телеканал ABC со ссылкой на анализ аудиозаписи переговоров с диспетчерской.
"Наземный транспорт ранее запросил разрешение и получил одобрение от диспетчера службы воздушного контроля на пересечение взлетно-посадочной полосы 4 в месте ее пересечения с рулежной дорожкой "Дельта". Через некоторое время после получения разрешения слышно, как диспетчер несколько раз просил машину остановиться прямо перед столкновением" - говорится в материале.
Причина происшествия пока неясна, аэропорт закрыт.
Как минимум 18 рейсов перенаправлены в другие аэропорты, сообщает телеканал.
Ранее сообщалось, что при столкновении самолета, выполнявшего рейс Air Canada, с пожарной машиной получили серьезные травмы двое полицейских.
