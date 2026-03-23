NYP сообщила о состоянии пострадавших в ЧП с самолетом в Нью-Йорке
09:26 23.03.2026 (обновлено: 09:37 23.03.2026)
https://ria.ru/20260323/samolet-2082331137.html
NYP сообщила о состоянии пострадавших в ЧП с самолетом в Нью-Йорке
NYP сообщила о состоянии пострадавших в ЧП с самолетом в Нью-Йорке - РИА Новости, 23.03.2026
NYP сообщила о состоянии пострадавших в ЧП с самолетом в Нью-Йорке
Как минимум два человека серьезно пострадали при столкновении самолета с пожарной машиной в аэропорту Нью-Йорка Ла-Гуардиа, сообщает в понедельник издание New... РИА Новости, 23.03.2026
2026-03-23T09:26:00+03:00
2026-03-23T09:37:00+03:00
в мире
нью-йорк (город)
air canada
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/17/2082329102_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_58bf0e2c791a398e893dc628954cde25.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нью-йорк (город), air canada
В мире, Нью-Йорк (город), Air Canada
NYP сообщила о состоянии пострадавших в ЧП с самолетом в Нью-Йорке

В Нью-Йорке из-за ЧП с самолетом серьезно пострадали два человека

© REUTERS / Bing GuanПоследствия столкновения самолета Express CRJ-900 авиакомпании Air Canada с пожарной машиной на территории аэропорта "Ла-Гуардия" в Нью-Йорке. 23 марта 2026
Последствия столкновения самолета Express CRJ-900 авиакомпании Air Canada с пожарной машиной на территории аэропорта Ла-Гуардия в Нью-Йорке. 23 марта 2026 - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
© REUTERS / Bing Guan
Последствия столкновения самолета Express CRJ-900 авиакомпании Air Canada с пожарной машиной на территории аэропорта "Ла-Гуардия" в Нью-Йорке. 23 марта 2026
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Как минимум два человека серьезно пострадали при столкновении самолета с пожарной машиной в аэропорту Нью-Йорка Ла-Гуардиа, сообщает в понедельник издание New York Post со ссылкой на источники.
"Рейс Air Canada, прибывший в аэропорт Ла-Гуардиа, врезался в пожарную машину в воскресенье вечером, вследствие чего как минимум два сотрудника полиции… получили серьезные травмы", - говорится в сообщении.
В автомобиле пожарной службы аэропорта находились сотрудники полиции, которыми комплектуется это пожарное подразделение.
На фотографиях с места происшествия видно, что носовая часть самолета полностью разрушена.
По данным телеканала, самолет Bombardier CRJ-900 регионального перевозчика Jazz Airlines двигался по четвертой взлетно-посадочной полосе на парковку. На его борту находилось сто пассажиров – ортодоксальных евреев из Нью-Йорка, говорится в материале.
Пассажиров эвакуировали, данных о пострадавших среди находившихся на борту пока нет.
В миреНью-Йорк (город)Air Canada
 
 
