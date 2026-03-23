NYP сообщила о состоянии пострадавших в ЧП с самолетом в Нью-Йорке

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Как минимум два человека серьезно пострадали при столкновении самолета с пожарной машиной в аэропорту Нью-Йорка Ла-Гуардиа, сообщает в понедельник издание New York Post со ссылкой на источники.
"Рейс Air Canada, прибывший в аэропорт Ла-Гуардиа, врезался в пожарную машину в воскресенье вечером, вследствие чего как минимум два сотрудника полиции… получили серьезные травмы", - говорится в сообщении.
В автомобиле пожарной службы аэропорта находились сотрудники полиции, которыми комплектуется это пожарное подразделение.
На фотографиях с места происшествия видно, что носовая часть самолета полностью разрушена.
По данным телеканала, самолет Bombardier CRJ-900 регионального перевозчика Jazz Airlines двигался по четвертой взлетно-посадочной полосе на парковку. На его борту находилось сто пассажиров – ортодоксальных евреев из Нью-Йорка, говорится в материале.
Пассажиров эвакуировали, данных о пострадавших среди находившихся на борту пока нет.
