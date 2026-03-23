Осужденный за госизмену россиянин признался, что осознавал свои действия

МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Россиянин Игорь Кульженков, получивший 13 лет за госизмену, признал, что сознавал, что передававшиеся им данные Киеву могли быть использованы против безопасности России, следует из видеоролика, опубликованного ФСБ.

На кадрах показано задержание преступника, а также его признания.

"Я предполагал, что указанные сведения представляют интерес для украинских спецслужб и осознавал, что в последующем они могут быть использованы украинской стороной для совершения действий, направленных против безопасности Российской Федерации", - сказал Кульженков.