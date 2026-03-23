"Вывод войск": в Финляндии выступили с жестким призывом по России - РИА Новости, 23.03.2026
14:54 23.03.2026
"Вывод войск": в Финляндии выступили с жестким призывом по России
"Вывод войск": в Финляндии выступили с жестким призывом по России - РИА Новости, 23.03.2026
"Вывод войск": в Финляндии выступили с жестким призывом по России
Властям Финляндии следует срочно предпринять шаги для налаживания отношений с Россией, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной... РИА Новости, 23.03.2026
2026-03-23T14:54:00+03:00
2026-03-23T14:54:00+03:00
в мире
финляндия
россия
украина
туомас малинен
мария захарова
вооруженные силы сша
финляндия
россия
украина
в мире, финляндия, россия, украина, туомас малинен, мария захарова, вооруженные силы сша
В мире, Финляндия, Россия, Украина, Туомас Малинен, Мария Захарова, Вооруженные силы США
"Вывод войск": в Финляндии выступили с жестким призывом по России

Малинен призвал Финляндию открыть границу с РФ и перестать помогать Украине

© REUTERS / TT News Agency/Adam IhseФинский военный
Финский военный - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
© REUTERS / TT News Agency/Adam Ihse
Финский военный. Архивное фото
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Властям Финляндии следует срочно предпринять шаги для налаживания отношений с Россией, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети X.
"Нашему руководству необходимо немедленно: 1. В одностороннем порядке прекратить оборонное сотрудничество с Украиной. 2. Запросить вывод американских войск с нашей территории и четко заявить Центральному командованию ВС США, что никакое нападение на Россию не может быть предпринято на нашей территории. 3. Открыть восточную границу с целью нормализации отношений с Москвой", — написал он.
Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению Хельсинки до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Она обвиняла Москву в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД Мария Захарова отвергла эти утверждения, назвав их проявлением двойных стандартов Запада.
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
Сделка с Россией могла спасти Европу от энергокризиса, заявил депутат
Вчера, 04:28
 
В миреФинляндияРоссияУкраинаТуомас МалиненМария ЗахароваВооруженные силы США
 
 
