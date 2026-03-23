"Вывод войск": в Финляндии выступили с жестким призывом по России

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Властям Финляндии следует срочно предпринять шаги для налаживания отношений с Россией, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети X.
"Нашему руководству необходимо немедленно: 1. В одностороннем порядке прекратить оборонное сотрудничество с Украиной. 2. Запросить вывод американских войск с нашей территории и четко заявить Центральному командованию ВС США, что никакое нападение на Россию не может быть предпринято на нашей территории. 3. Открыть восточную границу с целью нормализации отношений с Москвой", — написал он.
Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению Хельсинки до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Она обвиняла Москву в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД Мария Захарова отвергла эти утверждения, назвав их проявлением двойных стандартов Запада.