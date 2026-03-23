10:04 23.03.2026 (обновлено: 10:16 23.03.2026)
Россия призвала США и Израиль остановить эскалацию в кризисе вокруг Ирана
Россия призвала США и Израиль остановить эскалацию в кризисе вокруг Ирана
РФ призывает США и Израиль остановить агрессию против Ирана, тогда и ситуация в Ормузском проливе придет в норму, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. РИА Новости, 23.03.2026
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. РФ призывает США и Израиль остановить агрессию против Ирана, тогда и ситуация в Ормузском проливе придет в норму, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Мы призываем к прекращению всего этого конфликта, в первую очередь, агрессии американцев и израильтян против Ирана. Потому что то, что происходит в Ормузском проливе - это непосредственные последствия этой незаконной акции. Как только будет прекращена война, то думаю, что и ситуация в Ормузском проливе нормализуется", - сказал Руденко журналистам в кулуарах международной конференции "Россия и Индия: к новой повестке двусторонних отношений".
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером конференции.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
