18:10 23.03.2026
В России появился новый ГОСТ на спортивную одежду
В России разработали новый ГОСТ на спортивную одежду, который вступает в силу с 30 ноября, говорится в сообщении Росстандарта. РИА Новости, 23.03.2026
Девушки в фитнес клубе делают разминку и растяжку - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
Девушки в фитнес клубе делают разминку и растяжку. Архивное фото
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. В России разработали новый ГОСТ на спортивную одежду, который вступает в силу с 30 ноября, говорится в сообщении Росстандарта.
"Новый ГОСТ на спортивную одежду. Безопасность продукции легкой промышленности уже регулируется техническим регламентом ТР ТС 017/2011 и санитарно-гигиеническими нормами… Принят межгосударственный ГОСТ 32993–2024 "Одежда спортивная. Общие технические условия", который будет действовать во всех странах ЕАЭС. В России он вступает в силу с 30 ноября 2026 года с возможностью досрочного применения", - говорится в сообщении.
В Росстандарте отметили, что спортивная одежда является особой категорией. Она используется при повышенных физических нагрузках и должна не только быть безопасной, но и обеспечивать комфорт, прочность и функциональность. Так, новый стандарт устанавливает классификацию изделий по слоям, полу и сезонности; требования к воздухопроницаемости материалов; контроль уровня электростатического поля; нормы по содержанию свободного формальдегида; а также устойчивость окраски и качество цвета.
"ГОСТ не ограничивает дизайн - производители сохраняют свободу в выборе фасона и внешнего вида, но обязаны соблюдать требования к безопасности и функциональности", - добавили в Росстандарте.
