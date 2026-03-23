В России появился новый ГОСТ на спортивную одежду

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. В России разработали новый ГОСТ на спортивную одежду, который вступает в силу с 30 ноября, говорится в сообщении Росстандарта.

"ГОСТ не ограничивает дизайн - производители сохраняют свободу в выборе фасона и внешнего вида, но обязаны соблюдать требования к безопасности и функциональности", - добавили в Росстандарте.