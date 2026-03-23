08:13 23.03.2026 (обновлено: 08:14 23.03.2026)
Россия сократила импорт пива из ЕС
Россия в январе сократила импорт пива из стран Евросоюза до минимальной суммы почти за 22 года, выяснило РИА Новости по данным Евростата. РИА Новости, 23.03.2026
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Россия в январе сократила импорт пива из стран Евросоюза до минимальной суммы почти за 22 года, выяснило РИА Новости по данным Евростата.
Так, в начале года российские компании ввезли пиво из ЕС на 763,6 тысячи евро против 5 миллионов в январе 2025 года. Таким образом, импорт сократился в 7 раз за год.
Согласно расчетам, сумма закупок упала до минимума с февраля 2004 года, когда она составила 741,6 тысячи евро.
Особенно сильно Россия уменьшила закупки пива из Литвы - в 107 раз в годовом выражении, до 9,9 тысячи евро, из Нидерландов - в 102 раза, до 637 евро, из Чехии - в 12 раз, до 57,3 тысячи евро, а также из Германии - в 7 раз, до 214,3 тысячи евро.
