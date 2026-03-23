Роспотребнадзор намерен подать иск к организатору концерта Славы в Пензе
Управление Роспотребнадзора собирается подать коллективный иск к организатору концерта певицы Славы (Анастасии Сланевской) в Пензе, состоявшегося 1 марта,... РИА Новости, 23.03.2026
2026-03-23T18:06:00+03:00
САРАТОВ, 23 мар - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора собирается подать коллективный иск к организатору концерта певицы Славы (Анастасии Сланевской) в Пензе, состоявшегося 1 марта, сообщила пресс-служба управления.
. Концерт певицы состоялся 1 марта в киноконцертном зале "Пенза" вместимостью 1,6 тысячи зрителей. Жители города, побывавшие на мероприятии, в соцсетях жаловались на некачественное выступление певицы, а также на якобы хамство с ее стороны в общении со зрителями. После этого Слава заявила, что подала в суд из-за скандала на концерте в Пензе.
"Управление Роспотребнадзора по Пензенской области предлагает потребителям присоединиться к коллективному иску к организатору концерта "Слава. Юбилейный тур 25 лет на сцене". В управление… поступили многочисленные обращения граждан на качество зрелищного мероприятия известного исполнителя, состоявшегося 1 марта 2026 года в киноконцертном зале "Пенза". Законодательством предусмотрено право потребителя на возврат денежных средств в полном объеме, если при оказании услуги - при проведении концерта - существенно нарушено качество услуги", - говорится в сообщении управления.
В пресс-службе управления РИА Новости уточнили, что в ведомство поступило порядка 15 заявлений от граждан, оставшихся недовольными концертом Славы.
В Роспотребнадзоре приняли решение о подготовке группового иска в защиту зрителей, которым отказано в удовлетворении требований о возврате денежных средств за билеты. Управление посоветовало жителям обратиться к организатору концерта ООО "Артвэй" с письменной претензией, опубликовав соответствующие образцы заявлений и список необходимых документов.