Роспотребнадзор намерен подать иск к организатору концерта Славы в Пензе

"Управление Роспотребнадзора по Пензенской области предлагает потребителям присоединиться к коллективному иску к организатору концерта "Слава. Юбилейный тур 25 лет на сцене". В управление… поступили многочисленные обращения граждан на качество зрелищного мероприятия известного исполнителя, состоявшегося 1 марта 2026 года в киноконцертном зале "Пенза". Законодательством предусмотрено право потребителя на возврат денежных средств в полном объеме, если при оказании услуги - при проведении концерта - существенно нарушено качество услуги", - говорится в сообщении управления.