В "Пулково" из-за временных ограничений отменили 30 рейсов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мар - РИА Новости. Тридцать рейсов отменено в "Пулково" из-за временных ограничений, на запасные аэродромы ушло 28 самолетов, сообщила пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы" (оператор аэропорта "Пулково").

Также в настоящее время в целях комфортного пребывания пассажиров в зоне ожидания ограничивается регистрация на рейсы внутренних линий.