Игоря Золотовицкого посмертно наградили почетной премией "Ника"
Культура
 
20:56 23.03.2026 (обновлено: 21:01 23.03.2026)
Игоря Золотовицкого посмертно наградили почетной премией "Ника"
Ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий был удостоен почетной премии "Ника" за вклад в кинематографические науки, критику и образования, передает... РИА Новости, 23.03.2026
Игорь Золотовицкий. Архивное фото
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий был удостоен почетной премии "Ника" за вклад в кинематографические науки, критику и образования, передает корреспондент РИА Новости.
Золотовицкий скончался 14 января в больнице, ему было 64 года.
"Игорь Яковлевич был чудом, радостью, был ректором, чей голос раздавался по аудиториям. Он заполнял собой всю школу-студию", - отметил писатель Евгений Гришковец на церемонии.
По его словам, длившаяся 13 лет эпоха Золотовицкого была эпохой радости: студенты не сомневались в том, какой он великий артист и человек, а его выпускники до сих пор несут на себе печать его заботы и благородности.
"Игорь Яковлевич - наше золото, наш большой папа. Мы очень скучаем", - сказала ученица Золотовицкого, певица Полина Гагарина на церемонии.
Премию получила семья Золотовицкого - его жена и сыновья.
"Мне кажется, папа - пример того, что хороший человек - это профессия, и он всех учил, что важно быть хорошими людьми в профессии", - отметил его сын, актер Алексей Золотовицкий.
После вручения гости церемонии традиционно почтили память ушедших в 2025 году кинематографистов под звуки песни "Нежность", которую исполнила Гагарина.
Золотовицкий родился 18 июня 1961 года в Ташкенте. В 1983 году окончил Школу-студию МХАТ и был принят в труппу театра. Золотовицкий поставил спектакль "Башмачкин" по "Шинели" Н.В. Гоголя (агентство "Богис"). В Театре Et cetera был занят в спектаклях "Смуглая леди сонетов" (Часовой), "Шейлок" (Принц Арагонский, Принц Марокканский). С 1989 года преподавал в Школе-студии МХАТ, а с 2013 года стал ее ректором.
Золотовицкий также снимался в кино в таких фильмах и сериалах, как "Три полуграции", "Не отрекаются любя", "Одесский пароход", "Неодинокие" и других.
В 2002 году Золотовицкий был удостоен звания заслуженного артиста России, а в 2020 году стал заслуженным деятелем искусств РФ.
Национальная кинематографическая премия "Ника" учреждена в 1987 году секретариатом Союза кинематографистов СССР. Победители определяются путем тайного голосования членов Академии кинематографических искусств и получают приз-статуэтку крылатой древнегреческой богини Ники.
