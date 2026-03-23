Игоря Золотовицкого посмертно наградили почетной премией "Ника"

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий был удостоен почетной премии "Ника" за вклад в кинематографические науки, критику и образования, передает корреспондент РИА Новости.

Золотовицкий скончался 14 января в больнице, ему было 64 года.

"Игорь Яковлевич был чудом, радостью, был ректором, чей голос раздавался по аудиториям. Он заполнял собой всю школу-студию", - отметил писатель Евгений Гришковец на церемонии.

По его словам, длившаяся 13 лет эпоха Золотовицкого была эпохой радости: студенты не сомневались в том, какой он великий артист и человек, а его выпускники до сих пор несут на себе печать его заботы и благородности.

"Игорь Яковлевич - наше золото, наш большой папа. Мы очень скучаем", - сказала ученица Золотовицкого, певица Полина Гагарина на церемонии.

Премию получила семья Золотовицкого - его жена и сыновья.

"Мне кажется, папа - пример того, что хороший человек - это профессия, и он всех учил, что важно быть хорошими людьми в профессии", - отметил его сын, актер Алексей Золотовицкий.

После вручения гости церемонии традиционно почтили память ушедших в 2025 году кинематографистов под звуки песни "Нежность", которую исполнила Гагарина.

Золотовицкий родился 18 июня 1961 года в Ташкенте . В 1983 году окончил Школу-студию МХАТ и был принят в труппу театра. Золотовицкий поставил спектакль "Башмачкин" по "Шинели" Н.В. Гоголя (агентство "Богис"). В Театре Et cetera был занят в спектаклях "Смуглая леди сонетов" (Часовой), "Шейлок" (Принц Арагонский, Принц Марокканский). С 1989 года преподавал в Школе-студии МХАТ, а с 2013 года стал ее ректором.

Золотовицкий также снимался в кино в таких фильмах и сериалах, как "Три полуграции", "Не отрекаются любя", "Одесский пароход", "Неодинокие" и других.

В 2002 году Золотовицкий был удостоен звания заслуженного артиста России , а в 2020 году стал заслуженным деятелем искусств РФ.