В Кузбассе ребенок умер, выпив жидкость для заправки электронных сигарет
Ребенок умер в Кузбассе после того, как выпил жидкость для заправки электронных сигарет, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону. РИА Новости, 23.03.2026
В Кузбассе ребенок умер от отравления жидкостью для заправки электронных сигарет
КЕМЕРОВО, 23 мар – РИА Новости.
Ребенок умер в Кузбассе после того, как выпил жидкость для заправки электронных сигарет, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба
СУСК РФ по региону.
"По данным следствия, днем 22 марта 2026 года в поселке Звездном женщина находилась в квартире вместе с тремя детьми, отлучилась в ванную комнату с одним из них, оставив малолетнего сына в возрасте 1 года и 10 месяцев без присмотра. Вернувшись, она обнаружила мальчика с открытым флаконом жидкости для заправки электронной сигареты в руках. В связи с ухудшением самочувствия ребенка женщина вызвала скорую помощь, однако ребенок скончался до приезда врачей", – говорится в сообщении.
По предварительным данным, причиной смерти стало отравление химическим веществом, отмечает СУСК. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ
"Причинение смерти по неосторожности".
Отмечается, что ранее подозреваемая привлекалась к уголовной ответственности, дети изъяты из семьи и помещены в социальное учреждение.
В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка, в том числе действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики.