Сотрудника венгерской военной разведки внесли в базу "Миротворца"

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Сотрудник военной разведки Венгрии Золтан Андре был внесен в базу данных скандального украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости.
Его персональные данные были опубликованы на сайте в понедельник. "Миротворец" обвиняет Андре в якобы покушении на территориальную целостность и суверенитет Украины и организации антиукраинской агентурной сети на территории Украины.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом", который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов. Также на "Миротворце" не раз публиковались личные данные несовершеннолетних.
