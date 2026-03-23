Глава минэнерго США выступил против контроля Ирана над Ормузским проливом
Глава минэнерго США выступил против контроля Ирана над Ормузским проливом - РИА Новости, 23.03.2026
Глава минэнерго США выступил против контроля Ирана над Ормузским проливом
Глава минэнерго США Крис Райт считает " неприемлемым исходом" сохранение контроля Ирана над судоходством в Ормузском проливе в будущем. РИА Новости, 23.03.2026
2026-03-23T18:32:00+03:00
2026-03-23T18:32:00+03:00
2026-03-23T18:34:00+03:00
иран
сша
ормузский пролив
в мире, иран, сша, ормузский пролив, дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Ормузский пролив, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
Глава минэнерго США выступил против контроля Ирана над Ормузским проливом
Райт назвал неприемлемым сохранение контроля Ирана над Ормузским проливом
ВАШИНГТОН, 23 мар – РИА Новости. Глава минэнерго США Крис Райт считает " неприемлемым исходом" сохранение контроля Ирана над судоходством в Ормузском проливе в будущем.
"Позволить Ирану
контролировать Ормузский пролив
- как они периодически и делали на протяжении десятилетий - это просто неприемлемый исход", - сказал Райт в эфире телеканала CNBC
.
Позиция Райта прямо противоречит словам президента США Дональда Трампа
, который чуть ранее в понедельник заявил, что допускает совместный контроль над Ормузским проливом вместе с Ираном в случае достижения сделки.
Райт также высказался относительно, как он утверждает, "угроз" проливу со стороны Ирана, который "никуда не денется".
"Их страна (Иран - ред.) никуда не денется, но нам нужно добиться такого положения, при котором их способность угрожать Ормузскому проливу будет либо полностью ликвидирована, либо радикально снижена по сравнению с тем, что мы наблюдали последние несколько лет и десятилетий", - отметил он.
США и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран
осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива
, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.