Глава минэнерго США выступил против контроля Ирана над Ормузским проливом - РИА Новости, 23.03.2026
18:32 23.03.2026 (обновлено: 18:34 23.03.2026)
Глава минэнерго США выступил против контроля Ирана над Ормузским проливом
Глава минэнерго США выступил против контроля Ирана над Ормузским проливом - РИА Новости, 23.03.2026
Глава минэнерго США выступил против контроля Ирана над Ормузским проливом
Глава минэнерго США Крис Райт считает " неприемлемым исходом" сохранение контроля Ирана над судоходством в Ормузском проливе в будущем. РИА Новости, 23.03.2026
2026-03-23T18:32:00+03:00
2026-03-23T18:34:00+03:00
в мире
иран
сша
ормузский пролив
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, иран, сша, ормузский пролив, дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Ормузский пролив, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
Глава минэнерго США выступил против контроля Ирана над Ормузским проливом

Райт назвал неприемлемым сохранение контроля Ирана над Ормузским проливом

ВАШИНГТОН, 23 мар – РИА Новости. Глава минэнерго США Крис Райт считает " неприемлемым исходом" сохранение контроля Ирана над судоходством в Ормузском проливе в будущем.
"Позволить Ирану контролировать Ормузский пролив - как они периодически и делали на протяжении десятилетий - это просто неприемлемый исход", - сказал Райт в эфире телеканала CNBC.
Позиция Райта прямо противоречит словам президента США Дональда Трампа, который чуть ранее в понедельник заявил, что допускает совместный контроль над Ормузским проливом вместе с Ираном в случае достижения сделки.
Райт также высказался относительно, как он утверждает, "угроз" проливу со стороны Ирана, который "никуда не денется".
"Их страна (Иран - ред.) никуда не денется, но нам нужно добиться такого положения, при котором их способность угрожать Ормузскому проливу будет либо полностью ликвидирована, либо радикально снижена по сравнению с тем, что мы наблюдали последние несколько лет и десятилетий", - отметил он.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
В миреИранСШАОрмузский проливДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
