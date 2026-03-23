Путин разрешил учреждениям ФСИН использовать имущество для получения дохода

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий учреждениям уголовно-исполнительной системы использовать имущество, которое принадлежит им на праве оперативного управления, для получения дохода.

Закон предусматривает право учреждений, исполняющих наказания, следственных изоляторов, а также учреждений, специально созданных для обеспечения деятельности уголовно-исполнительной системы, использовать имущество, принадлежащее им на праве оперативного управления, для осуществления приносящей доход деятельности при условии, что такое право предусмотрено их учредительными документами.