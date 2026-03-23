Путин разрешил учреждениям ФСИН использовать имущество для получения дохода - РИА Новости, 23.03.2026
18:36 23.03.2026
Путин разрешил учреждениям ФСИН использовать имущество для получения дохода
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий учреждениям уголовно-исполнительной системы использовать имущество, которое принадлежит им на праве оперативного управления, для получения дохода.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон предусматривает право учреждений, исполняющих наказания, следственных изоляторов, а также учреждений, специально созданных для обеспечения деятельности уголовно-исполнительной системы, использовать имущество, принадлежащее им на праве оперативного управления, для осуществления приносящей доход деятельности при условии, что такое право предусмотрено их учредительными документами.
Закон также уточняет порядок введения режима особых условий в СИЗО. Устанавливается, что начальник исправительного учреждения будет вправе самостоятельно принимать решение о вводе такого режима в случае возникновения угрозы жизни и здоровью осужденных.
