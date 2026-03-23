Путин подписал закон о дисквалификации тарифных чиновников - РИА Новости, 23.03.2026
17:34 23.03.2026
Путин подписал закон о дисквалификации тарифных чиновников
Президент России Владимир Путин подписал закон о безальтернативной дисквалификации должностных лиц региональных органов тарифного регулирования на срок до трех... РИА Новости, 23.03.2026
жкх
россия
владимир путин
михаил мишустин
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
https://ria.ru/20260323/putin-2082444287.html
https://ria.ru/20251122/gosduma-2056744541.html
ЖКХ, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
Путин подписал закон о дисквалификации тарифных чиновников

Путин подписал закон о дисквалификации чиновников за неисполнение решений ФАС

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о безальтернативной дисквалификации должностных лиц региональных органов тарифного регулирования на срок до трех лет за неоднократное невыполнение предписаний и решений Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон был разработан правительством во исполнение поручения премьер-министра России Михаила Мишустина. Дисквалификация на срок до трех лет вводится для чиновников органов тарифного регулирования субъектов РФ, которые неоднократно (три и более раз в течение года) не выполнили законное предписание или решение ФАС.
Снятие показаний с электрического счетчика - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
Путин подписал закон о расширении полномочий ФАС в пересмотре энерготарифов
Вчера, 17:16
Ранее законодательство РФ предусматривало за это либо дисквалификацию, либо штраф в размере 50 тысяч рублей.
При этом назначение наказания в виде дисквалификации отнесено Кодексом об административных правонарушениях к исключительным полномочиям судебных органов. Однако правоприменительная практика ФАС свидетельствует, что такое наказание судебными органами не назначалось.
Штрафы же не позволяют предупредить совершение новых правонарушений, отмечалось в сопроводительных документах. Должностные лица органов тарифного регулирования в регионах продолжали их совершать даже после неоднократных штрафов.
В связи с этим новый закон вводит административную ответственность в виде безальтернативной дисквалификации для чиновников региональных тарифных органов, систематически не выполняющих законные решения (предписания) ФАС.
Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
В Госдуме предложили штрафовать чиновников за перенаправление жалоб
22 ноября 2025, 04:16
 
