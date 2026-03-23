Путин подписал закон о дисквалификации тарифных чиновников

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о безальтернативной дисквалификации должностных лиц региональных органов тарифного регулирования на срок до трех лет за неоднократное невыполнение предписаний и решений Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон был разработан правительством во исполнение поручения премьер-министра России Михаила Мишустина . Дисквалификация на срок до трех лет вводится для чиновников органов тарифного регулирования субъектов РФ, которые неоднократно (три и более раз в течение года) не выполнили законное предписание или решение ФАС

Ранее законодательство РФ предусматривало за это либо дисквалификацию, либо штраф в размере 50 тысяч рублей.

При этом назначение наказания в виде дисквалификации отнесено Кодексом об административных правонарушениях к исключительным полномочиям судебных органов. Однако правоприменительная практика ФАС свидетельствует, что такое наказание судебными органами не назначалось.

Штрафы же не позволяют предупредить совершение новых правонарушений, отмечалось в сопроводительных документах. Должностные лица органов тарифного регулирования в регионах продолжали их совершать даже после неоднократных штрафов.

В связи с этим новый закон вводит административную ответственность в виде безальтернативной дисквалификации для чиновников региональных тарифных органов, систематически не выполняющих законные решения (предписания) ФАС.