Путин подписал закон о доходах от возвращенных пенсионных взносов

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, гарантирующий гражданам право на инвестиционный доход с пенсионных взносов, даже если они были позже возвращены работодателю.

Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно закону, на пенсионный счёт граждан будет зачисляться инвестиционный доход, полученный от временного размещения страховых взносов, даже если эти взносы были позже возвращены работодателю из-за переплаты.